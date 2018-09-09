Первые Су-34 прибыли в Челябинск. Посадка. Рулежка. Торжественный марш

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/OXQVq5-E8es

Три самолета прибыли на аэродром постоянного базирования из липецкого центра подготовки авиационного персонала. До этого на вооружении челябинских летчиков находились бомбардировщики Су-24. В ЦВО сформирована первая эскадрилья Су-34. По гособоронзаказу было передано 10 новых бомбардировщиков. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». Дальность полета Су-34 — до 4 тыс. км, максимальная скорость — до 1900 км/ч, боевая нагрузка — до восьми тонн. Уровень шума Су-34 в два раза ниже предшественников.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/YC5Lr4ajxv8