Первые Су-34 прибыли в Челябинск. Посадка. Рулежка. Торжественный марш
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/OXQVq5-E8es
Три самолета прибыли на аэродром постоянного базирования из липецкого центра подготовки авиационного персонала. До этого на вооружении челябинских летчиков находились бомбардировщики Су-24. В ЦВО сформирована первая эскадрилья Су-34. По гособоронзаказу было передано 10 новых бомбардировщиков. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». Дальность полета Су-34 — до 4 тыс. км, максимальная скорость — до 1900 км/ч, боевая нагрузка — до восьми тонн. Уровень шума Су-34 в два раза ниже предшественников.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/YC5Lr4ajxv8
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- Великоросс
- 09.09.201814:13
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09.09.1823:37:00