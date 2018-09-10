СП Mazda и Sollers начало производство двигателей во Владивостоке

Совместное предприятие Mazda Motor и группы Sollers, начало производство во Владивостоке бензиновых двигателей для автомобилей Mazda, сообщил сайт президента России. Был дан старт второй фазе проекта по развитию производства.

СП ранее получило статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» для организации производства двигателей Mazda SkyActiv-G.

Статус резидента ТОР позволил СП увеличить размер инвестиций в проект с 2 млрд до 3 млрд руб. Проектная мощность завода двигателей составит 50 тыс. штук в год.

СП в настоящее время собирает три модели автомобилей Mazda — Mazda6, CX-5 и CX-9. Предприятие начало работу в 2012 году. Его мощности позволяют производить до 70 тыс. автомобилей в год.

Справка

«Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (ООО «МСМР») — совместное предприятие компаний Mazda Motor Corporation и ПАО «Соллерс», создано в 2011 году во Владивостоке на принципах партнёрства 50/50.

За пять лет — с 2012 по 2017 год — объём производства ООО «МСМР» составил 188 325 автомобилей. Вследствие успешного развития проекта по производству автомобилей и перспективности российского рынка для Mazda, площадка во Владивостоке также была рассмотрена для наладки производства двигателей.

Таким образом, вторая фаза проекта включает модернизацию модельного ряда автомобилей Mazda и запуск производства двигателей Mazda семейства Sky Activ-G, в том числе их сборку и механообработку для последующей поставки на экспорт на заводы компании в Японии.

В связи с этим в сентябре 2016 года на полях второго Восточного форума ООО «МСМР» и Минпромторг РФ подписали специальный инвестиционный контракт. Согласно документу, компания приняла на себя обязательства создать новые мощности по производству 20 тысяч автомобильных двигателей семейства Sky Activ-G в год с объемом инвестиций 2 миллиарда рублей, а также освоить выпуск обновленных версий автомобилей Mazda 6, Mazda CX-5, Mazda CX-9 с созданием не менее 600 рабочих мест.





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