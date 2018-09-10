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Новые заводы и цеха

СП Mazda и Sollers начало производство двигателей во Владивостоке

  •  © moymotor.ru

Совместное предприятие Mazda Motor и группы Sollers, начало производство во Владивостоке бензиновых двигателей для автомобилей Mazda, сообщил сайт президента России. Был дан старт второй фазе проекта по развитию производства.

СП ранее получило статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» для организации производства двигателей Mazda SkyActiv-G.

Статус резидента ТОР позволил СП увеличить размер инвестиций в проект с 2 млрд до 3 млрд руб. Проектная мощность завода двигателей составит 50 тыс. штук в год.

СП в настоящее время собирает три модели автомобилей Mazda — Mazda6, CX-5 и CX-9. Предприятие начало работу в 2012 году. Его мощности позволяют производить до 70 тыс. автомобилей в год.

Справка

«Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (ООО «МСМР») — совместное предприятие компаний Mazda Motor Corporation и ПАО «Соллерс», создано в 2011 году во Владивостоке на принципах партнёрства 50/50.

За пять лет — с 2012 по 2017 год — объём производства ООО «МСМР» составил 188 325 автомобилей. Вследствие успешного развития проекта по производству автомобилей и перспективности российского рынка для Mazda, площадка во Владивостоке также была рассмотрена для наладки производства двигателей.

Таким образом, вторая фаза проекта включает модернизацию модельного ряда автомобилей Mazda и запуск производства двигателей Mazda семейства Sky Activ-G, в том числе их сборку и механообработку для последующей поставки на экспорт на заводы компании в Японии.

В связи с этим в сентябре 2016 года на полях второго Восточного форума ООО «МСМР» и Минпромторг РФ подписали специальный инвестиционный контракт. Согласно документу, компания приняла на себя обязательства создать новые мощности по производству 20 тысяч автомобильных двигателей семейства Sky Activ-G в год с объемом инвестиций 2 миллиарда рублей, а также освоить выпуск обновленных версий автомобилей Mazda 6, Mazda CX-5, Mazda CX-9 с созданием не менее 600 рабочих мест.

  •  © adm.sollers-auto.com

  •  © sollers-auto.com

  •  © sollers-auto.com

  •  © sollers-auto.com

  •  © sollers-auto.com

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https://rns.online/industry/SP-Mazda-i-Sollers-nachalo-proizvodstvo-dvigatelei-vo-Vladivostoke-2018-09-10/

Владивосток
  • Nelton Nelton
    10.09.1814:36:45

    Это в «новые заводы и цеха"

    10 сентября 2018, Владивосток — 10 сентября 2018 на территории предприятия ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке состоялось торжественное открытие нового завода по производству двигателей с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

    Двигательный завод будет обладать проектной мощностью 50 000 единиц в год и специализироваться на производстве бензиновых 4-х цилиндровых двигателей Mazda SKYACTIV-G, соответствующих экологическому стандарту Евро-5.

     http://www.sollers-auto.c...r/news/index.php?id35=878 

    Отредактировано: Nelton~14:37 10.09.18
    #1068345
    • Нет аватара alex_uns
      10.09.1814:48:58

      Спасибо, я откорректирую заметку фотографиями с вашей ссылки)

      И дополнительно с сайта президента:

      •  © static.kremlin.ru

      •  © static.kremlin.ru

      •  © static.kremlin.ru

      Отредактировано: alex_uns~15:04 10.09.18
      #1068358
  • Nelton Nelton
    10.09.1815:07:04

    И еще один аспект:

    Все 100% двигателей Mazda будут поступать в Японию, в город Хиросима (на завод Mazda) и будут использоваться глобально компанией Mazda, экспортируя все эти продукты во все страны мира.

     http://www.zrpress.ru/aut...da-vyezzhaet-v-aziju.html 

    Т.е. это не локализация для местного рынка, а те самые легендарные инвестиции в производство на экспорт.

    Россия выиграла «тендер» на этот инвест-проект у каноничных восточноазиатских тигров.

    #1068368
    • Нет аватара alex_uns
      10.09.1815:21:00

      Нет, здесь игра другая. Лично я бы не стал сравнивать это событие с обычной конкурентной борьбой…)

      Хотя как результат — да, именно оторвали от кого-то этот кусок высокотехнологичного производства!!!

      Отредактировано: alex_uns~15:23 10.09.18
      #1068375
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