«Транснефть-Восток» заменила на объектах ВСТО-I импортные трансформаторы на отечественные аналоги

ООО «Транснефть-Восток» полностью завершило работы по замене импортных трансформаторов на отечественные аналоги на нефтеперекачивающих станциях первой очереди магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО-I).

Данные трансформаторы входят в комплекс оборудования частотно-регулируемого привода, обеспечивающего управление частотой вращения магистрального агрегата (насоса) для перекачки нефти.

Современное оборудование разработано российскими конструкторами. Работы проводились по программе импортозамещения ПАО «Транснефть» в рамках НИОКР.

Прежде чем поступить в серийное производство, трансформаторы разных производителей в течение года проходили опытную эксплуатацию на нескольких объектах магистрального нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан, средняя наработка каждого составила более 1700 часов. По результатам производственного тестирования был выбран образец отечественных конструкторов, показавший наибольшую эффективность работы.

В текущем году полный комплекс работ по замене импортного энергетического оборудования был проведен на НПС-12, НПС-16, НПС-18, располагающихся в Республике Саха (Якутия) и на НПС-20 — в Амурской области. Всего установлено 13 новых трансформаторов.

Особенность трансформаторов отечественного производства — использование воздушного типа системы охлаждения вместо жидкостного. При воздушном охлаждении обеспечивается выход тепла от работающего механизма, что обеспечивает повышенный уровень отказоустойчивости. Кроме того, техническое обслуживание отечественных образцов экономически выгодно, так как комплектующие и программное обеспечение производятся в России.