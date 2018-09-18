Строительство ДЭПЛ на ССЗ «Адмиралтейские верфи»
Строительство дизель-электрических подводных лодок проектов 677 и 06363 для ВМФ России на АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.
Фото автора.
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