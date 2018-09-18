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Фотофакты

Строительство ДЭПЛ на ССЗ «Адмиралтейские верфи»

  •  © Фото из открытых источников

Строительство дизель-электрических подводных лодок проектов 677 и 06363 для ВМФ России на АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.

Фото автора.

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Санкт-Петербург, Адмиралтейские верфи, ДЭПЛ, 06363, «Петропавловск-Камчатский», 677, «Кронштадт»
  • Нет аватара Lyudov
    18.09.1809:54:42

    Получается две 677 почти готовы?

    #1070251
    • A_SEVER A_SEVER
      18.09.1809:59:43

      Получается две 677 почти готовы?

      Заводской № 01571 — заложена 28.07.05 — Б-586 «Кронштадт» (строится 13 лет)

      Заводской № 01572 — заложена 10.11.06 — Б-587 «Великие Луки» (строится почти 12 лет)

      #1070253
      • S G S G
        18.09.1814:15:08

        Опупеть! Почему так долго?

        #1070315
        • A_SEVER A_SEVER
          18.09.1815:12:07

          Почему так долго?
          Вы что, о строительстве подводных лодок проекта «Лада» вообще ничего не знаете?

          #1070329
          • S G S G
            18.09.1815:18:19

            Можно сказать, что нет. Это новая модель, поэтому долго?

            #1070331
            • A_SEVER A_SEVER
              18.09.1815:27:14

              Это новый проект, при разработке которого в 90-х было допущено много ошибок, что привело к необходимости его корректировки и длительной приостановке строительства двух серийных лодок. В результате наше МО было вынуждено продолжить строительство ДЭПЛ предыдущего поколения.

              #1070333
  • DV DV
    18.09.1809:56:43

    ПЛ для ТОФа?

    #1070252
    • A_SEVER A_SEVER
      18.09.1810:00:53

      ПЛ для ТОФа?
      ДЭПЛ проекта 06363 для Тихоокеанского флота.

      #1070256
  • Нет аватара xitmen
    18.09.1810:01:45

    20-го сентября спуск на воду Б-586.

    #1070257
  • Нет аватара malikszh
    18.09.1815:35:48

    Север видно силует 4 лодки№ Это две Лады и 2 Варшавянки?

    Отредактировано: malikszh~15:35 18.09.18
    #1070335
    • A_SEVER A_SEVER
      18.09.1815:36:58

      Это две Лады и 2 Варшавянки?
      Да.

      #1070337
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