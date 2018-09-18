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Вертолет Касатка 505. Первый полет

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/QYHac8AeKkc

Многоцелевой вертолет «Касатка 505» способен вместить четырех человек вместе с пилотом и предполагается к использованию в авиации общего назначения. Несмотря на свой возраст, конструкция Sikorsky S-52 остается удачной для вертолетов этого класса, а в «Касатке 505» она дополнена новым цельнометаллическим фюзеляжем балочно-стрингерной конструкции, современной авионикой и полозковым шасси. Вертолет планируется производить с применением самых современными технологий.

«Касатка 505» оснащается двигателем Lycoming O-540 и трехлопастным несущим винтом с демпферным механизмом. В своем классе его выгодно отличает высокая грузоподъемность и просторный салон. Дополнительную надежность конструкции «Касатки 505» дает проверенная несущая система вертолета S-52, который был испытан в самых суровых условиях, эксплуатируясь вооруженными силами США.

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Касатка 505, вертолет, авиация,
  • Нет аватара Clausson
    18.09.1814:14:34

    Реинкарнация древнейшего Sikorsky S-52 американских ВВС с американским же двигателем Lycoming O-540…

    Если честно я вообще не понял, что это было.

    #1070314
    • Нет аватара treins
      18.09.1814:23:00

      Взяли надежные и проверенные временем узлы и сделали на их основе новый вертолет

      #1070316
      • Нет аватара Clausson
        18.09.1814:53:09

        Могу предложить еще проверенные ВОВ решения — FORD-AA, M4 Sherman, Bell P-39 Airacobra, Douglas DC-3.

        Главное использовать как можно шире «проверенные временем» надежные американские двигатели.

        Отредактировано: Clausson~14:55 18.09.18
        #1070324
        • Нет аватара treins
          18.09.1814:57:19

          В авиации надежность на первом месте.

          Фюзеляж вертолета и его внутренни системы такие как схема электропроводки, приборная панель, остекление, вентиляция кабины все было спроектировано ими.

          От S-52 только редуктор и лопасти

          Отредактировано: treins~15:00 18.09.18
          #1070325
    • Human RS Human RS
      18.09.1814:58:34

      Если честно я вообще не понял, что это было.

      Это традиционное для некоторых авторов замусоривание сайта новостями пустышками. Что раздражает.

      Отредактировано: Human RS~14:59 18.09.18
      #1070326
  • Нет аватара treins
    18.09.1818:26:40

    Ещё один взлетевший российский вертолет

     https://sdelanounas.ru/blogs/112172/ 

    #1070379
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