Вертолет Касатка 505. Первый полет

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Многоцелевой вертолет «Касатка 505» способен вместить четырех человек вместе с пилотом и предполагается к использованию в авиации общего назначения. Несмотря на свой возраст, конструкция Sikorsky S-52 остается удачной для вертолетов этого класса, а в «Касатке 505» она дополнена новым цельнометаллическим фюзеляжем балочно-стрингерной конструкции, современной авионикой и полозковым шасси. Вертолет планируется производить с применением самых современными технологий.

«Касатка 505» оснащается двигателем Lycoming O-540 и трехлопастным несущим винтом с демпферным механизмом. В своем классе его выгодно отличает высокая грузоподъемность и просторный салон. Дополнительную надежность конструкции «Касатки 505» дает проверенная несущая система вертолета S-52, который был испытан в самых суровых условиях, эксплуатируясь вооруженными силами США.