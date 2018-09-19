Швабе запускает продажи в Сингапуре

С сентября цифровая медтехника «Швабе» представлена в сингапурском технопарке на площадке Центра зарубежного продвижения российских высокотехнологичных компаний и представления инвестиционных проектов. Договор о развитии продаж в странах Юго-Восточной Азии Холдинг заключил с Торговым домом «РСДС».

В Сингапур «Швабе» привез телемедицинский комплекс автоматизированной оценки ЭКГ «Кардиометр — МТ», корректор артериального давления АВР-051. До конца года холдинг дополнит свою экспозицию неонатальным оборудованием для интенсивной терапии, реанимации и транспортировки новорожденных и продукцией другого назначения.

Все изделия будут представлены на постоянной основе, их можно не только посмотреть на стенде, но и купить на онлайн-платформе, интегрированной с региональными маркетплейсами.

Документ подписали заместитель генерального директора «Швабе» по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван Ожгихин и генеральный директор Торгового дома «РСДС» Сергей Пронин в рамках деловой миссии, приуроченной к заседанию Межправительственной Российско-Сингапурской комиссии. На церемонии подписания присутствовал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев.

В сотрудничестве будет сделан акцент на продвижение отечественных изделий для ранней диагностики и профилактики различных заболеваний, а также экспорт «умных» технологий для развития городской инфраструктуры, рассказали в пресс-службе холдинга.

Напомним, что общая экспозиция российских инноваций открылась 18 сентября 2018 года. Выставка действует на базе Центра зарубежного продвижения российских высокотехнологичных компаний и представления инвестпроектов, расположенного в одном из крупнейших технопарков Сингапура TechPlace II. Выставка продлится до 21 сентября. Затем часть экспозиции будет представлена в формате постоянно действующего шоурума.