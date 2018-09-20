Производство инсулина по полному циклу запущено в Калуге

Датская фармкомпания «Ново Нордиск» запустила 19 сентября на своем заводе в индустриальном парке «Грабцево» в Калуге производство инсулина по полному циклу для лечения сахарного диабета.

Завод инсулина в Калуге был построен с нуля в 2015 году. Ранее на предприятии осуществлялся лишь процесс заполнения и упаковки картриджей, а также выпуск самих шприц-ручек для удобного введения инсулина. Теперь оригинальная субстанция в Калугу завозится из Дании, здесь уже готовится раствор инсулина и им заполняются картриджи. После этого, осуществляется сборка одноразовых шприц-ручек.

Во все производство компания инвестировала более 8 млрд рублей. Здесь создано около 300 рабочих мест. Калужское предприятие является самым современным заводом инсулинов в мире.

«Удовлетворен тем, что мы работаем на самом современном производстве в России и производим качественные препараты для россиян. Запуская полный цикл производства инсулинов на предприятии в Калужской области, мы делаем еще один важный шаг к тому, чтобы почти 5 млн российских пациентов имели возможность лечиться современными, эффективными и доступными препаратами», — заявил на церемонии запуска линии исполнительный вице-президент Ново Нордиск Майк Дустар.

Завод в Калуге — единственное производство компании в России по выпуску инсулина. Сейчас завод «Ново Нордиск» полностью обеспечивает большую часть пациентов, использующих современные инсулины.

По статистике на конец 2017 года 425 млн людей в мире болели диабетом, а к 2045 году их станет 629 млн.

Все фармацевтические предприятия Калужского региона объединены в один фармкластер. Сейчас в него входит около 70 компании, в том числе «Хемофарм», «Ниармедик Плюс», «Берлин Хеми», «АстраЗенека Индастриз». Выпускается более 150 лекарственных препаратов.