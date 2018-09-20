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Производство

Производство инсулина по полному циклу запущено в Калуге

  •  © gtrk-kaluga.ru

Датская фармкомпания «Ново Нордиск» запустила 19 сентября на своем заводе в индустриальном парке «Грабцево» в Калуге производство инсулина по полному циклу для лечения сахарного диабета.

Завод инсулина в Калуге был построен с нуля в 2015 году. Ранее на предприятии осуществлялся лишь процесс заполнения и упаковки картриджей, а также выпуск самих шприц-ручек для удобного введения инсулина. Теперь оригинальная субстанция в Калугу завозится из Дании, здесь уже готовится раствор инсулина и им заполняются картриджи. После этого, осуществляется сборка одноразовых шприц-ручек.

Во все производство компания инвестировала более 8 млрд рублей. Здесь создано около 300 рабочих мест. Калужское предприятие является самым современным заводом инсулинов в мире.

«Удовлетворен тем, что мы работаем на самом современном производстве в России и производим качественные препараты для россиян. Запуская полный цикл производства инсулинов на предприятии в Калужской области, мы делаем еще один важный шаг к тому, чтобы почти 5 млн российских пациентов имели возможность лечиться современными, эффективными и доступными препаратами», — заявил на церемонии запуска линии исполнительный вице-президент Ново Нордиск Майк Дустар.

Завод в Калуге — единственное производство компании в России по выпуску инсулина. Сейчас завод «Ново Нордиск» полностью обеспечивает большую часть пациентов, использующих современные инсулины.

По статистике на конец 2017 года 425 млн людей в мире болели диабетом, а к 2045 году их станет 629 млн.

Все фармацевтические предприятия Калужского региона объединены в один фармкластер. Сейчас в него входит около 70 компании, в том числе «Хемофарм», «Ниармедик Плюс», «Берлин Хеми», «АстраЗенека Индастриз». Выпускается более 150 лекарственных препаратов.

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https://www.mkkaluga.ru/economics/2018/09/19/proizvodstvo-insulina-po-polnomu-ciklu-zapushheno-v-kaluge.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Калуга, Ново Нордиск
  • Великоросс Великоросс
    20.09.1800:12:47

    •  © gtrk-kaluga.ru

    #1070744
  • Human RS Human RS
    20.09.1800:17:43

    Калужское предприятие является самым современным заводом инсулинов в мире.

    Ого!    

    #1070745
  • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
    20.09.1801:51:53

    Теперь оригинальная субстанция в Калугу завозится из Дании, здесь уже готовится раствор инсулина и им заполняются картриджи. После этого, осуществляется сборка одноразовых шприц-ручек.

    Где здесь полный цикл?

    #1070751
    • Нет аватара brat_po_razumu
      20.09.1802:35:32

      Товарищ, любое предприятие полного цикла — сырье-комплектующие закупает!

      Компания Боинг — это полный цикл производства самолетов, не так ли? Так ты что — думаешь, они сами добывают алюминиевую руду для своих самолетов, выплавляют из нее алюминий, делают алюминиевый лист? Сами производят авионику, провода для своих самолетов?

      Ну нет, конечно же, это — бред, они сырье-комплектующие закупают.

      Ну или, скажем, обувная фабрика полного цикла, она — что, сама выращивает бычков и производит для выпускаемой обуви кожу? Сама красители для обуви выпускает, сама производит клей и нитки, сама производит синтетический каучук для подошвы?

      Ну конечно же — нет.

      Компания Даймлер — это полный цикл производства автомобилей Мерседес, не так ли? Они — что, сами производят металл — ну или хотя бы металлический лист для своиавтомобилей, сами производят краску, стекла, лампы, электронику, свечи зажигания, шины, элементарные болты и гайки — список бесконечен — для своих автомобилей Мерседес.

      Ну нет, естественно: ЛЮБОЙ предприятие полного цикла сырье-комплектующие закупает на стороне, конечно же.

      Отредактировано: brat_po_razumu~03:31 20.09.18
      #1070758
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