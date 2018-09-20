Спущена на воду подводная лодка «Кронштадт»

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Сегодня в Санкт-Петербурге на АО «Адмиралтейские верфи» спущена на воду дизель-электрическая подводная лодка Б-586 «Кронштадт» — вторая ДЭПЛ проекта 677 «Лада». Первая серийная ДЭПЛ нового проекта была заложена ещё 28 июля 2005 года. Столь длительный срок строительства вызван необходимостью корректировки первоначального проекта по результатам испытаний и опытной эксплуатации ДЭПЛ Б-585 «Санкт-Петербург» — головной подводной лодки проекта 677.

Проект разработан АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин».

Технические характеристики:

Водоизмещение (надводное): 1450 тонн

Водоизмещение (подводное): 2100 тонн

Главные размерения: длина — 58 м, ширина — 7.2 м, осадка — 4.8 м

Скорость (надводная): 11 узлов

Скорость (подводная): 17 узлов

Рабочая глубина погружения: 200 метров

Предельная глубина погружения: 250 метров

Вооружение: 6 533-мм ТА, боекомплект 16 ракет и торпед или 22 мины

Автономность плавания: 30 суток

Экипаж: 34 человека

В разное время название «Кронштадт» имели тяжёлый крейсер проекта 69 (не достроен), лёгкий крейсер проекта 68бис-ЗИФ (не достроен), большой противолодочный корабль проекта 1134А ВМФ СССР и океанографическое исследовательское судно проекта 976 ВМФ России.

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