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Судостроение и судоходство

Спущена на воду подводная лодка «Кронштадт»

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня в Санкт-Петербурге на АО «Адмиралтейские верфи» спущена на воду дизель-электрическая подводная лодка Б-586 «Кронштадт» — вторая ДЭПЛ проекта 677 «Лада». Первая серийная ДЭПЛ нового проекта была заложена ещё 28 июля 2005 года. Столь длительный срок строительства вызван необходимостью корректировки первоначального проекта по результатам испытаний и опытной эксплуатации ДЭПЛ Б-585 «Санкт-Петербург» — головной подводной лодки проекта 677.

Проект разработан АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин».

Технические характеристики:

Водоизмещение (надводное): 1450 тонн

Водоизмещение (подводное): 2100 тонн

Главные размерения: длина — 58 м, ширина — 7.2 м, осадка — 4.8 м

Скорость (надводная): 11 узлов

Скорость (подводная): 17 узлов

Рабочая глубина погружения: 200 метров

Предельная глубина погружения: 250 метров

Вооружение: 6 533-мм ТА, боекомплект 16 ракет и торпед или 22 мины

Автономность плавания: 30 суток

Экипаж: 34 человека

В разное время название «Кронштадт» имели тяжёлый крейсер проекта 69 (не достроен), лёгкий крейсер проекта 68бис-ЗИФ (не достроен), большой противолодочный корабль проекта 1134А ВМФ СССР и океанографическое исследовательское судно проекта 976 ВМФ России.

Этот пост будет дополнен фото!

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Санкт-Петербург, Адмиралтейские верфи, ДЭПЛ, 677, «Кронштадт»
  • A_SEVER A_SEVER
    20.09.1810:24:19

    Пока так:

    •  © Фото из открытых источников
    •  © Фото из открытых источников
    korabel.ru

    Отредактировано: A_SEVER~10:32 20.09.18
    #1070837
    • Vsemoguchij Vsemoguchij
      20.09.1813:05:32

      Сегодня хотели Алжирскую спускать    а тут вон оно что, особенно генералы были в шоке, которых из Алжира вызвали          

      Отредактировано: Vsemoguchij~13:06 20.09.18
      #1070878
  • Максим Алпеев
    20.09.1810:25:30

    •  © i64.tinypic.com

    Отредактировано: Максим Алпеев~10:26 20.09.18
    #1070838
  • Игорь Brick
    20.09.1811:07:29

    Когда анаэробные ДУ наконец появятся?

    #1070851
  • DV DV
    20.09.1811:42:11

    Дождались вторую Ладу! Очень радостная весть!

    Владимир Путин — наш верховный,

    На зло «партнерам» обновляет флот.

    Восстала Армия — не посрамит Отчизну.

    Воспрянет наша Русь — дождись, Народ.

    #1070858
  • Иван Кротов Иван Кротов
    20.09.1812:32:51

    Я правильно понимаю что основное преимущество Лады перед Варшавянкой в том что экипаж у нее меньше, размер меньше, а вооружения столько же?

    #1070869
    • Нет аватара evgen0911
      20.09.1812:52:01

      Википедия пишет что у Лады 10 ракет типа Оникс или Калибр, а у Варшавянок 4, незнаю так нет, кто в курсе поправьте!

      #1070874
      • Нет аватара vlTepes
        20.09.1812:59:29

        Википедия пишет что у Лады 10 ракет типа Оникс или Калибр, а у Варшавянок 4, незнаю так нет, кто в курсе поправьте!

        Это для экспортного варианта Амур — он чуть длиннее именно из-за секции с ВПУ под Ониксы(Брамосы)/Калибры

        Наш флот вроде бы заказал вариант без ВПУ — соответственно преимущества по ракетам у Лады нет.

        #1070877
      • Иван Кротов Иван Кротов
        20.09.1813:14:13

        Там наверно из-за применения новых решений в автоматизации уменьшили экипаж. Это на 2004 год. Наверно сейчас еще можно доработать.

        #1070882
    • A_SEVER A_SEVER
      20.09.1812:56:37

      экипаж у нее меньше, размер меньше

      Помимо меньших размеров и численности экипажа, «Лада» имеет новый гидроакустический комплекс, новую боевую информационно-управляющую систему и новое гидроакустическое покрытие корпуса.

      Лодка может лучше обнаруживать противника, а противнику её обнаружить наоборот сложнее.

      #1070876
  • cheshskiy36 cheshskiy36
    20.09.1812:34:24

       

    Север, какие прогнозы по спуску и по передачам до конца года для ВМФ?

    #1070870
  • Нет аватара Lyudov
    20.09.1813:16:57

    Значит скоро и третью спустят

    #1070883
  • Е.Юрий Е.Юрий
    20.09.1813:29:05

          

    #1070891
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