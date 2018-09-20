Спущена на воду подводная лодка «Кронштадт»
Сегодня в Санкт-Петербурге на АО «Адмиралтейские верфи» спущена на воду дизель-электрическая подводная лодка Б-586 «Кронштадт» — вторая ДЭПЛ проекта 677 «Лада». Первая серийная ДЭПЛ нового проекта была заложена ещё 28 июля 2005 года. Столь длительный срок строительства вызван необходимостью корректировки первоначального проекта по результатам испытаний и опытной эксплуатации ДЭПЛ Б-585 «Санкт-Петербург» — головной подводной лодки проекта 677.
Проект разработан АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин».
Технические характеристики:
Водоизмещение (надводное): 1450 тонн
Водоизмещение (подводное): 2100 тонн
Главные размерения: длина — 58 м, ширина — 7.2 м, осадка — 4.8 м
Скорость (надводная): 11 узлов
Скорость (подводная): 17 узлов
Рабочая глубина погружения: 200 метров
Предельная глубина погружения: 250 метров
Вооружение: 6 533-мм ТА, боекомплект 16 ракет и торпед или 22 мины
Автономность плавания: 30 суток
Экипаж: 34 человека
В разное время название «Кронштадт» имели тяжёлый крейсер проекта 69 (не достроен), лёгкий крейсер проекта 68бис-ЗИФ (не достроен), большой противолодочный корабль проекта 1134А ВМФ СССР и океанографическое исследовательское судно проекта 976 ВМФ России.
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