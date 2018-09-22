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Транспорт и логистика

Работникам лесного хозяйства Татарстана переданы 64 автомобиля

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15.09.2018 года в Казани на площади перед ГБКЗ им. Сайдашева состоялась торжественная передача новых служебных автомобилей работникам лесного хозяйства республики.

Всего в 2018 году году на обновление автомобильного парка и лесохозяйственной техники республиканской отрасли было направлено порядка 140 млн. рублей.

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http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1282907.htm

Татарстан, Рослесхоз
  • dinis karabliov dinis karabliov
    22.09.1802:33:38

    Меня тут не столько порадовало что государственным служащим передали новенькие отечественные машины,а то что у нас еще хот какие то работники лесного хозяйства остались.Лесную промышленность надо брать под жесткий контроль,сажать банды незаконно рубящих и продающих лес в промышленных масштабах,вместе со всеми покровителями,контролировать и помогать лесоперерабатывающим предприятиям,строить новые,следить за высадкой лесов в замен вырубленных,эффективно бороться с лесными пожарами,возрождать лесничество.

    #1071324
    • Нет аватара ivania
      22.09.1816:02:52

      Где бы еще столько людей нормальных найти

      #1071399
      • Нет аватара amk6606
        22.09.1817:41:28

        При социализме воспитали бы сознательных. А сейчас… Только «кнут с пряником», дрессировка и постоянный контроль (опять же с «кнутом и пряником»).

        #1071425
    • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
      22.09.1818:00:51

      полностью с вами согласен. Эффективные управленцы подзабыли или вообще не читали Леонида Леонова «Русский лес». Хорошая там всё же мысль: отношение к будущему государства видится через отношение к лесу. Сейчас гляну цитату поточнее.

      «…любовь к родине, чем и пишется национальная история, немыслима без бережного обхождения с дарами природы, предоставленными в распоряжение не одного, а тысячи счастливых и разумных поколений»

      #1071429
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