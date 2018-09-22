Работникам лесного хозяйства Татарстана переданы 64 автомобиля
15.09.2018 года в Казани на площади перед ГБКЗ им. Сайдашева состоялась торжественная передача новых служебных автомобилей работникам лесного хозяйства республики.
Всего в 2018 году году на обновление автомобильного парка и лесохозяйственной техники республиканской отрасли было направлено порядка 140 млн. рублей.
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- Великоросс
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