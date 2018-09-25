В ОЭЗ «Липецк» открылся завод Schlumberger



Фото Николая Черкасова ЛипецкМедиа

© lipetsknews.ru

25 сентября международная компания Schlumberger открыла в ОЭЗ «Липецк» завод по производству компонентов для электроцентробежных насосов нефтяной промышленности. В ОЭЗ «Липецк» это уже 22-й завод. Инвестиции в проект составили около 4 млрд рублей. Площадь завода — 50 тысяч квадратных метров (10 гектаров). Здесь будет создано 160 новых высококвалифицированных рабочих мест.

Новый завод — это высокотехнологичное, прогрессивное и роботизированное производство, роботизированное более чем на 70%. Каждый 5 сотрудник — робот нового поколения. Липецкая площадка является основой для внедрения элементов «Индустрии 4.0». Она позволит достичь полной локализации производства электроцентробежных насосов, производимых компанией на смежном заводе в Тюмени.

Производственный объект площадью 12,000 м2 состоит из нескольких участков — литейного цеха производительностью 4 тыс. тонн в год, цеха механообработки производительностью 4 млн. деталей в год, участков лабораторного анализа, проектирования и испытаний. Основной продукцией являются высокоэффективные ступени радиального и вихревого типа (колесо рабочее, аппарат направляющий) для УЭЦН, применяемых для скважинной добычи нефти и перекачки жидкостей. Готовая продукция будет поставляться на внутренний рынок для сборки и ремонта оборудования, а также на экспорт.



Фото Николая Черкасова ЛипецкМедиа

© lipetsknews.ru

Компания «Шлюмберже» (Schlumberger) является ведущим мировым поставщиком технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов.

«Шлюмберже» предоставляет самый широкий в отрасли спектр продуктов и услуг — от проведения геологоразведочных работ до управления добычей, а также комплексные решения, охватывающие весь производственный цикл — от пласта до трубопровода, для оптимизации добычи углеводородов и эффективной эксплуатации месторождения.

Штаб-квартиры компании Schlumberger Limited расположены в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге, она имеет представительства в 85 странах.