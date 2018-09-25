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Новые заводы и цеха

В ОЭЗ «Липецк» открылся завод Schlumberger

  • Фото Николая Черкасова ЛипецкМедиа
  • Фото Николая Черкасова ЛипецкМедиа
  •  © lipetsknews.ru

25 сентября международная компания Schlumberger открыла в ОЭЗ «Липецк» завод по производству компонентов для электроцентробежных насосов нефтяной промышленности. В ОЭЗ «Липецк» это уже 22-й завод. Инвестиции в проект составили около 4 млрд рублей. Площадь завода — 50 тысяч квадратных метров (10 гектаров). Здесь будет создано 160 новых высококвалифицированных рабочих мест.

Новый завод — это высокотехнологичное, прогрессивное и роботизированное производство, роботизированное более чем на 70%. Каждый 5 сотрудник — робот нового поколения. Липецкая площадка является основой для внедрения элементов «Индустрии 4.0». Она позволит достичь полной локализации производства электроцентробежных насосов, производимых компанией на смежном заводе в Тюмени.

  •  © lipetsknews.ru

Производственный объект площадью 12,000 м2 состоит из нескольких участков — литейного цеха производительностью 4 тыс. тонн в год, цеха механообработки производительностью 4 млн. деталей в год, участков лабораторного анализа, проектирования и испытаний. Основной продукцией являются высокоэффективные ступени радиального и вихревого типа (колесо рабочее, аппарат направляющий) для УЭЦН, применяемых для скважинной добычи нефти и перекачки жидкостей. Готовая продукция будет поставляться на внутренний рынок для сборки и ремонта оборудования, а также на экспорт.

  • Фото Николая Черкасова ЛипецкМедиа
  • Фото Николая Черкасова ЛипецкМедиа
  •  © lipetsknews.ru

Компания «Шлюмберже» (Schlumberger) является ведущим мировым поставщиком технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов.

«Шлюмберже» предоставляет самый широкий в отрасли спектр продуктов и услуг — от проведения геологоразведочных работ до управления добычей, а также комплексные решения, охватывающие весь производственный цикл — от пласта до трубопровода, для оптимизации добычи углеводородов и эффективной эксплуатации месторождения.

Штаб-квартиры компании Schlumberger Limited расположены в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге, она имеет представительства в 85 странах.

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http://lipetsknews.ru/articles/biznes/v-ekonomzone-lipeck-otkrylsya-zavod-francuzskoy-kompaniey-schlumberger

Липецкая область, иностранные инвестиции, новый завод
  • Nelton Nelton
    25.09.1814:43:51

    >> Французская компания Schlumberger

    Ну французская она только по происхождению.

    По факту — американская, штаб-квартира — в Хьюстоне.

    #1072165
    • Константин Курсиков Константин Курсиков
      25.09.1815:08:53

      Штаб-квартиры компании «Шлюмберже Лимитед» (Schlumberger Limited) расположены в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге, она имеет представительства в 85 странах.

      #1072177
  • Вова-Н Вова-Н
    25.09.1816:37:00

    Халибертан хотела купить Новомет, где я работаю, но ФАС запретила и слава Богу. Вот пусть сами строят и вкладываются.

    Честно говоря новость явно не из хороших. В России было 3 производителя электрических погружных центробежных насосов. Татарский завод обанкротили и его купили американы, потом хотели эти же мериканы купить и пермский завод, но не вышло. Скоро наверное и за московский начнут браться.

    ПыСы

    И конечно же Шлюмберже не французкая, а самая настоящая американская компания, крупнейшая в мире. Новомет где я работаю на седьмом месте в мире.

    #1072202
  • Александр Скориков
    25.09.1819:11:48

    Шлюмберже впервые появился в России в начале девяностых, когда они пришли в Западную Сибирь со своей технологией оживления нефтяных скважин. Суть, как я понимаю, заключалась в создании пониженного давления в скважине с помощью мощных насосов и повышения таким образом дебита скважины. Халибертон конкурировал с Фракмастером (Канада), который производил гидроразрыв пласта создавая мощный гидроудар путем закачки в скважину специальных растворов на базе мелкодисперсного песка. В результате обеих технологий пробка вокруг скважины в нефтеносном пласте разрушалась и дебит нефти повышался в 2-3 раза. Места хватало обеим фирмам, создававшим СП с Томскнефтью, поскольку брошенных заглушенных скважин в Западной Сибири было десятки тысяч, а ГРП можно было производить несколько раз на одной скважине.

    #1072242
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