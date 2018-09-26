Онежский ССЗ спустил на воду шаланду «Рабочая»

На Онежском ССЗ спустили на воду самоходную грунтоотвозную шаланду «Рабочая». Об этом сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт».

Судно класса КМ Iсе1 R3-RSN AUT3 Hopper предназначено для транспортировки грунта от земснарядов к местам выгрузки при производстве дноуглубительных работ.

Шаланда оборудована днищевой системой раскрытия корпуса.

Суда проекта предназначены для эксплуатации в Черном, Каспийском и Балтийском морях.

Самоходная грунтоотвозная шаланда класса КМ Iсе1 R3-RSN AUT3 Hopper — характеристики

Длина — 67,1 м Ширина — 11,4 м Вместимость нетто грузового трюма — 916 куб. м Автономность — 5 сут.