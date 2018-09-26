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Судостроение и судоходство

Онежский ССЗ спустил на воду шаланду «Рабочая»

  •  © sudostroenie.info

На Онежском ССЗ спустили на воду самоходную грунтоотвозную шаланду «Рабочая». Об этом сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт».

Судно класса КМ Iсе1 R3-RSN AUT3 Hopper предназначено для транспортировки грунта от земснарядов к местам выгрузки при производстве дноуглубительных работ.

Шаланда оборудована днищевой системой раскрытия корпуса.

Суда проекта предназначены для эксплуатации в Черном, Каспийском и Балтийском морях.

Самоходная грунтоотвозная шаланда класса КМ Iсе1 R3-RSN AUT3 Hopper — характеристики

Длина — 67,1 м Ширина — 11,4 м Вместимость нетто грузового трюма — 916 куб. м Автономность — 5 сут.

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http://sudostroenie.info/novosti/24480.html

Онежский ССЗ
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    26.09.1820:02:46

       

    #1072522
  • Нет аватара Drone
    26.09.1820:53:40

    Прикольно. Морской самосвал с ледовым классом.    

    #1072533
  • stas panikovskiy stas panikovskiy
    26.09.1821:45:55

    Мне нравится название «Рабочая», мне нравится русский язык. Потому что можно пофантазировать. Мне нравится «Рабочая», я хочу с ней поближе познакомится. Мне нравится техника «Рабочая», я хочу её иметь! В принципе и в том и другом случае я хочу иметь «Рабочую».

    #1072543
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