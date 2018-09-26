Онежский ССЗ спустил на воду шаланду «Рабочая»
На Онежском ССЗ спустили на воду самоходную грунтоотвозную шаланду «Рабочая». Об этом сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт».
Судно класса КМ Iсе1 R3-RSN AUT3 Hopper предназначено для транспортировки грунта от земснарядов к местам выгрузки при производстве дноуглубительных работ.
Шаланда оборудована днищевой системой раскрытия корпуса.
Суда проекта предназначены для эксплуатации в Черном, Каспийском и Балтийском морях.
Самоходная грунтоотвозная шаланда класса КМ Iсе1 R3-RSN AUT3 Hopper — характеристики
Длина — 67,1 м Ширина — 11,4 м Вместимость нетто грузового трюма — 916 куб. м Автономность — 5 сут.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
- Константин Курсиков
- 26.09.201819:38
- 3
26.09.1820:02:46
26.09.1820:53:40
26.09.1821:45:55