В Ленинградской области завершена модернизация цементного завода АО «Цесла»

Один из градообразующих заводов моногорода Сланцы — АО «Цесла» — завершил программу модернизации. Предприятие запустило в работу автоматизированную логистическую инфраструктуру — автонавалочный комплекс, подающий цемент на погрузку в цементовозы под воздействием сжатого воздуха.

Модернизация, проведенная на предприятии, позволит не только ускорить процесс отгрузки цемента для крупнейших заказчиков Ленинградской области и Санкт-Петербурга, но и сделает производственную линию более экологически безопасной.

Мощность сланцевского цементного завода превышает 1 млн тонн готовой продукции в год. Предприятие «Цесла» выступило поставщиком основного строительного материала для таких инфраструктурных строек как Западный скоростной диаметр, аэропорт «Пулково», стадион на Крестовском.

С 2016 года предприятие инвестировало в модернизацию производственно-логистических мощностей более 1 млрд рублей.