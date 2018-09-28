В Ярославской области началось строительство завода газопоршневых и дизельных электростанций

28 сентября состоялась церемония закладки камня в честь строительства нового завода газопоршневых и дизельных электростанций ООО «Компания Дизель». Соглашение о реализации этого инвестиционного проекта подписано в мае на Петербургском международном экономическом форуме.

Новый завод будет ориентирован на выпуск дизельных электростанций мощностью свыше 640 кВт, газопоршневых электростанций мощностью от 3 кВт до 3 МВт, гибридных электростанций. Запуск предприятия запланирован на четвертый квартал 2019 года. Общий объем инвестиций составит 200 млн рублей. Будет создано более 100 новых рабочих мест.

В Тутаеве сегодня уже работает один завод ООО «Компания Дизель», где трудятся 150 человек. Здесь изготавливают дизельные электростанции, блок-контейнеры, другое силовое оборудование.

Для участников церемонии провели экскурсию на предприятие. Была представлена выставка готовой продукции, гибридных станций, устроен показ вездеходной техники «SHERP».

На заводе действует система бережливого производства, все электростанции проходят предварительные нагрузочные испытания, работает отдел контроля качества продукции. Ключевыми заказчиками компании являются «Газпром», «Транснефть», НК «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл» и другие.

За 2017 год отгружено продукции на 1,156 миллиарда рублей, что на 8,1 процента больше, чем в предыдущем периоде.