На Ставрополье впервые за полвека начали сбор урожая хлопка

Ставропольские аграрии начали первый за полвека сбор урожая хлопка, работы ведутся в трех районах края. Хлопок убирается в Изобильненском, Нефтекумском и Ипатовском районах на площади более 200 гектаров. Ожидаемый уровень урожайности 20-25 центнеров с гектара.

По предварительным оценкам, объем пригодных площадей для выращивания хлопка на Ставрополье намного больше — порядка 200 тыс. га. В 2018 году в регионе запустили инвестиционный проект «Возрождение хлопководства на территории Ставропольского края» для подготовки специалистов, подбора базы семян, приобретения хлопкоуборочной техники, как итог — постепенного увеличения посевов. Экспертами в проекте выступают специалисты из Республики Узбекистан.

В советское время хлопок успешно выращивался на территории региона. Из 350 тыс. га промышленных посевов хлопчатника на Юге России до 120 тыс. га приходилось на Ставропольский край. В предвоенные годы регион производил порядка 60 тыс. тонн хлопка-сырца.