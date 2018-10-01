В Тульской области открыли первый в России завод по выпуску цементных плит

Немецкая группа компаний Knauf открыла в городе Новомосковске Тульской области завод по производству цементных плит для строительной индустрии. Это первое предприятие в России, выпускающее такую продукцию.

Объем инвестиций в строительство и оснащение завода составил около 1,6 млрд рублей. На предприятии создано 38 высокопроизводительных рабочих мест.

По информации пресс-службы предприятия, цементные плиты обладают огнеупорными, влагостойкими качествами, подходят для внутренней и внешней отделки зданий.

«Сегодня эти плиты применяются в 74 странах мира, в России они использовались, в том числе для возведения объектов для Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу. Только ранее они импортировались из Германии и Греции, а теперь будут производиться здесь», — передает пресс-служба слова генерального партнера компании Knauf Group Манфреда Грундке.

Инвестиционная деятельность группы компании Knauf в России началась в 1993 году. В Тульской области расположено предприятие «Кнауф Гипс Новомосковск», которое является одним из крупнейших в строительной индустрии РФ. Там добывают и перерабатывают гипсовый камень и производят на его основе различные строительные материалы, в том числе гипсовые листы для межкомнатных перегородок и сухие смеси. Всего в группу компаний входит около 220 заводов более чем в 80 странах мира.