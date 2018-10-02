В Татарстане открылся первый в России завод субстратов для сельского хозяйства

2 октября состоялось открытие завода Grodan субстратов для сельского хозяйства в ОЭЗ «Алабуга», построенного датским производителем теплоизоляции Rockwool. Строительство производства обошлось в 500 млн рублей. Запуск данного предприятия позволит решить задачи по импортозамещению, так как до сегодняшнего дня поставки этих субстратов осуществлялись из Голландии.

Завод был построен в течение года. Это первое в стране производство субстрата из каменной ваты для профессионального разведения сельхозкультур, в том числе овощей и цветов. Подобную продукцию используют в гидропонике для проращивания семян и выращивания растений. Субстрат планируют изготавливать из российского сырья. На первом этапе на предприятии рассчитывают выпускать до 4 тыс. т продукции в год, затем мощность увеличат вдвое. Основными потребителями продукции станут современные тепличные хозяйства из стран СНГ.

Grodan — это второе производство Rockwool в Елабуге. С 2012 года здесь работает завод по производству теплоизоляционных материалов, в который вложили $ 150 миллионов.

Продукция «Grodan» позволяет повышать эффективность современных тепличных хозяйств. К примеру, использовать меньше воды, удобрений и пространства. Так, потребление воды при выращивании помидоров сокращается до 15 раз.

Подрядчиком строительства завода «Grodan» выступила дочерняя компания ОЭЗ — «Алабуга Девелопмент», созданная специально для оказания услуг генподряда резидентам. Строительство было запущено в сентябре 2017 года.

http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1294694.htm