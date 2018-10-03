Россия поставила комплекс С-300 в Сирию

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Россия передала Сирии 49 единиц техники в рамках поставки системы С-300, направленной на повышение безопасности военных из РФ в Сирийской Арабской Республике.

«Мы приступили к выполнению ряда мероприятий, направленных на усиление систем ПВО Сирийской Арабской Республики, направленных в том числе и в первую очередь на защиту наших военнослужащих. Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки.

Помимо этого мы значительно усилили и включили систему радиоэлектронной борьбы, добавили туда дополнительное оборудование. В результате сегодня мы контролируем ближнюю зону до 50 километров и дальнюю зону, основное направление, с которого происходили заходы на сирийскую территорию, контролируем на 200 километров. То, что касается единой системы управления всей сетью ПВО, мы также приступили к поставкам оборудования, завершим полностью всю работу, с подготовкой и обучением экипажей и завязыванием в единую сеть к 20 октября», — пояснили в Минобороны РФ.