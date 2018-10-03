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Экспорт

Россия поставила комплекс С-300 в Сирию

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Be-xPtxoI8o

Россия передала Сирии 49 единиц техники в рамках поставки системы С-300, направленной на повышение безопасности военных из РФ в Сирийской Арабской Республике.

«Мы приступили к выполнению ряда мероприятий, направленных на усиление систем ПВО Сирийской Арабской Республики, направленных в том числе и в первую очередь на защиту наших военнослужащих. Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки.

Помимо этого мы значительно усилили и включили систему радиоэлектронной борьбы, добавили туда дополнительное оборудование. В результате сегодня мы контролируем ближнюю зону до 50 километров и дальнюю зону, основное направление, с которого происходили заходы на сирийскую территорию, контролируем на 200 километров. То, что касается единой системы управления всей сетью ПВО, мы также приступили к поставкам оборудования, завершим полностью всю работу, с подготовкой и обучением экипажей и завязыванием в единую сеть к 20 октября», — пояснили в Минобороны РФ.

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https://www.1tv.ru/news/2018-10-02/353347-vladimir_putin_provel_zasedanie_soveta_bezopasnosti_rf

ПВО, С-300, Сирия
  • CryNet CryNet
    03.10.1818:39:21

    Не надо стесняться своих комплексов    

    #1073776
  • shigorin shigorin
    03.10.1818:46:15

    Давно пора было!

    #1073778
    • alex4spb alex4spb
      03.10.1818:57:57

      в политике всегда есть «торг».

      помнишь этот старый советский анекдот:

      — Здравствуйте, батюшка! Из Горкома Вас беспокоят. Вы понимаете, тут у нас должно быть партийное собрание, а скамеек нету, одолжите, а?!

      — Хрен Вам скамейки! В прошлый раз дал, так Вы их похабщиной разной исписали!

      — Ах, хрен нам скамейки?! Тогда хрен Вам пионеров в церковный хор!

      — Ах, хрен нам пионеров?! Тогда хрен Вам монахов на субботник!

      — Ах, хрен нам монахов?! Тогда хрен Вам комсомольцев на Крестный Ход!

      — Ах, хрен нам комсомольцев?! Тогда хрен Вам монашек в финскую баню!

      — Ну, знаете батюшка, за такие слова и партбилет на стол положить можно!

      #1073780
      • shigorin shigorin
        03.10.1819:42:35

        Не, не помню. И в жизни такого не встречал. Хотя, может, это я с «киевским паханатом» не общался?..

        (и нет, я далёк от того, чтоб указывать Главнокомандующему)

        #1073791
  • Andrey Sibir Andrey Sibir
    03.10.1819:19:19

    Надеюсь, в Израиле настанет нелётная погода.

    #1073784
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