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Фотофакты

Строительство сухого дока СК «Звезда»

Май 2018 года:

  •  © Фото с сайта dcss.ru

Сентябрь 2018 года:

  •  © Фото с сайта dcss.ru

В Большом Камне (Приморский край) на судостроительном комплексе «Звезда» продолжается строительство сухого дока длиной 485 метров, шириной 114 метров и высотой 14 метров.

11 сентября в основание сухого дока залили первый кубометр бетона. Фото с сайта dcss.ru

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Приморский край, Большой Камень, Звезда, сухой док
  • Нет аватара alex_uns
    04.10.1819:15:28

    буровые установки

    •  © wmpics.pics

    для примера и определения глубины котлована

    •  © wmpics.pics

    Отредактировано: alex_uns~19:19 04.10.18
    #1074068
    • A_SEVER A_SEVER
      04.10.1819:18:32

      буровые установки
      Пока в количестве 2-х штук. А на «Северной верфи» их 6.    

      #1074070
    • Евгений Образцов Евгений Образцов
      04.10.1819:31:39

      глубина вроде 14 м, но из фото и чертежа явно видно что по глубже будет не так ли?

      #1074075
      • A_SEVER A_SEVER
        04.10.1819:36:48

        явно видно что по глубже будет не так ли?
        Габариты конструкции дока будут больше габаритов камеры дока (которые указаны в посте), а габариты котлована для строительства дока соответственно должны быть ещё больше.

        #1074077
        • Нет аватара alex_uns
          04.10.1819:56:26

          Ростверки над свайными кустами. Их или сделают частью конструкции плиты или плита будет над ними. значит 14 м от верха ростверка и вниз — это еще один способ для посчитать глубину котлована (учитывая способ изготовления плиты). Там однозначно больше 20 метров глубина котлована. Но мне кажется что над конструкциями выведена арматура и это значит, что плита будет заливаться выше этих элементов. То есть от верха конструкций до плит, по которым там ходит кран приметно 15-17 метров и глубина котлована около 27 м. — к 30 м., потому что толщина плиты тоже будет не маленькая — в районе метра. Впрочем все это и как там будет мы скоро увидим по их обратной засыпке.

          •  © wmpics.pics

          Отредактировано: alex_uns~21:04 04.10.18
          #1074086
          • A_SEVER A_SEVER
            04.10.1821:38:31

            Сложно судить по фото, но мне кажется верхняя часть буровой установки должна быть выше края котлована. Т. е. глубина котлована около 18 метров.

            #1074115
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