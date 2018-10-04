Строительство сухого дока СК «Звезда»
В Большом Камне (Приморский край) на судостроительном комплексе «Звезда» продолжается строительство сухого дока длиной 485 метров, шириной 114 метров и высотой 14 метров.
11 сентября в основание сухого дока залили первый кубометр бетона. Фото с сайта dcss.ru
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04.10.1819:15:28
04.10.1819:18:32 Пока в количестве 2-х штук. А на «Северной верфи» их 6.
04.10.1819:31:39
04.10.1819:36:48 Габариты конструкции дока будут больше габаритов камеры дока (которые указаны в посте), а габариты котлована для строительства дока соответственно должны быть ещё больше.
04.10.1819:56:26
04.10.1821:38:31