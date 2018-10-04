Строительство сухого дока СК «Звезда»

Май 2018 года:



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Сентябрь 2018 года:



© Фото с сайта dcss.ru

В Большом Камне (Приморский край) на судостроительном комплексе «Звезда» продолжается строительство сухого дока длиной 485 метров, шириной 114 метров и высотой 14 метров.

11 сентября в основание сухого дока залили первый кубометр бетона. Фото с сайта dcss.ru