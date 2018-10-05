Завод по производству изделий из проволоки открыт в Санкт-Петербурге

Завод компании «ТР-инжиниринг» по производству инновационной продукции из высокопрочной коррозионностойкой проволоки по японской технологии открыли 3 октября в особой экономической зоне (ОЭЗ) Санкт-Петербурга.

«Производство инновационной продукции из высокопрочной коррозионностойкой проволоки на площадке „Нойдорф“ [особой экономической зоны] запустила компания „ТР-инжиниринг“. На предприятии будет выпускаться продукция, которая до сих пор в нашей стране не производилась. В течение ближайшего времени компания намерена открыть технологическую лабораторию для испытаний и тестирования новых материалов», — говорится в сообщении.

Учредителями компании «ТР-инжиниринг» являются Tokyo Rope MFG Co. Ltd (60%) и АО «Росинжиниринг» (40%). Японский партнер уже располагает пятью заводами в Японии, один из которых является крупнейшим в мире по производству стальных канатов, и семью заводами по всему миру. Проект в петербургской ОЭЗ направлен на разработку и производство инновационных материалов на основе высокопрочной коррозионностойкой проволоки для инженерной защиты территории от опасных геологических процессов. Общий объем заявленных инвестиций по бизнес-плану оставил 344 млн рублей.

На территории ОЭЗ технико- внедренческого типа в Санкт-Петербурге зарегистрировано в качестве резидента 47 компаний. ОЭЗ размещается на двух участках — «Нойдорф» (19 га в Стрельне) и «Новоорловская» (163,3 га в Приморском районе). Общий объем заявленных резидентами инвестиций составляет более 43 млрд рублей.