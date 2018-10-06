В Сколково открылся деловой центр «Амальтея»

Под куполом бизнес-центра создана масштабная пешеходная зона. Здание построено по эко-стандарту LEED уровня Silver. Встроенная система «Умный город» автоматически управляет освещением, вентиляцией и энергопотреблением. Площадь здания составляет 78 000 кв. м.

Общий объем финансирования проекта, на реализацию которого потребовалось 4 года, составил около 180 млн долларов. Здесь разместится до 5000 рабочих мест.

Ключевой элемент помещения бизнес-центра — широкая улица-галерея под стеклянным куполом, которая соединяет четыре офисных здания. Высота купола составляет около 20 метров, длина — 270 метров. Пешеходная зона позволит комфортно передвигаться между основными зданиями центра «Сколково» в любое время года — постоянная температура воздуха под куполом будет поддерживаться на уровне 20 градусов тепла даже зимой.

Сверху в ходе строительства

Пост сделан с содействием блогера Human RS!