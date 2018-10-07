АО «Галичский автокрановый завод» наладил выпуск автокранов «ГАЛИЧАНИН» КС-75721-1

Для строительства промышленных объектов по добыче, транспортировке и переработке нефти и газа компании требуется надежная техника, способная работать в две смены в абсолютно различных климатических условиях: от субтропических до арктических.

Всем заявленным требованиям к спецтехнике полностью соответствует продукция АО «Галичский автокрановый завод», две единицы которой — автокраны «ГАЛИЧАНИН» КС-75721-1 грузоподъемностью 70 тонн с длиной стрелы 42,0 метра на базе шасси КАМАЗ-7330 (10×4) недавно отправились на производство работ в нефтедобывающую корпорацию «РОСНЕФТЬ» .

Автокран не имеет аналогов российского производства и не уступает по функциональности импортным, а по некоторым параметрам их превосходит.

Преимущества 70-тонников «ГАЛИЧАНИН»:

• пятисекционная стрела овоидного профиля с максимальной высотой подъема груза до 43,2 метра, а с удлинителем до 58,2 метра (19 этажей);

• круговая рабочая зона 360°, в которой не происходит потери грузовысотных характеристик при перемещении и телескопировании груза; данное преимущество достигается также за счет широкого опорного контура размером 7,4×7,2 метра.

• система управления «Hydac & Hirshmann» (Германия), объединяющая в себе привод, электрогидравлическую пропорциональную систему управления и прибор безопасности, и являющаяся лучшим продуманным решением с точки зрения эксплуатационного комфорта с управлением джойстиками и роллерами и выводом информации на 7-дюймовый цветной дисплей.

Шасси автокрана с колесной формулой 10×4 отличается большой несущей способностью, проверенной надежностью и маневренностью, благодаря подруливающей 5-ой оси.

Автокран не имеет аналогов российского производства и не уступает по функциональности импортным, а по некоторым параметрам даже их превосходит.