На заводе «Андромета» в Калужской области запущен пятый цех металлоконструкций

Рост объемов производства и расширение номенклатуры стальных строительных конструкций, выпускаемых заводом лёгких металлоконструкций «Андромета» в г. Обнинске, обусловили потребность в новых производственных мощностях.

В конце 2017 г. руководством компании было принято инвестиционное решение о строительстве еще одного, пятого по счету, производственного цеха полезной высотой 12 м и площадью 1,5 тыс. м2. Недавно цех был введен в эксплуатацию и уже загружен работой. В цехе разместилось оборудование по дробеструйной очистке габаритных стальных конструкций. Установка с 10-ю дробеметными турбинами позволяет обрабатывать детали сечением до 1000×2000 мм и длиной до 12 м, обеспечивая класс чистоты поверхности Sa 2.5.

Обработанные детали сразу же поступают на участок окраски, что позволяет наносить грунт на свежеочищенную поверхность, добиваясь наилучшей адгезии защитного покрытия с металлом. Затем окрашенные и высушенные конструкции поступают на участок упаковки и подготавливаются к отгрузке.

Ввод в эксплуатацию нового цеха расширят возможности завода «Андромета» по производству крупногабаритных металлоконструкций из сварных и прокатных профилей, которые на сегодняшний день составляют значительную долю в портфеле заказов предприятия. На сегодняшний день совокупные мощности завода позволяют выпускать до 4 тыс. т стальных строительных конструкций в месяц, в том числе 2 тыс. т сварных конструкций и 2 тыс. т холодногнутых профилей.