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Новые заводы и цеха

На заводе «Андромета» в Калужской области запущен пятый цех металлоконструкций

  •  © andrometa.ru

Рост объемов производства и расширение номенклатуры стальных строительных конструкций, выпускаемых заводом лёгких металлоконструкций «Андромета» в г. Обнинске, обусловили потребность в новых производственных мощностях.

В конце 2017 г. руководством компании было принято инвестиционное решение о строительстве еще одного, пятого по счету, производственного цеха полезной высотой 12 м и площадью 1,5 тыс. м2. Недавно цех был введен в эксплуатацию и уже загружен работой. В цехе разместилось оборудование по дробеструйной очистке габаритных стальных конструкций. Установка с 10-ю дробеметными турбинами позволяет обрабатывать детали сечением до 1000×2000 мм и длиной до 12 м, обеспечивая класс чистоты поверхности Sa 2.5.

  •  © andrometa.ru

Обработанные детали сразу же поступают на участок окраски, что позволяет наносить грунт на свежеочищенную поверхность, добиваясь наилучшей адгезии защитного покрытия с металлом. Затем окрашенные и высушенные конструкции поступают на участок упаковки и подготавливаются к отгрузке.

  •  © metalinfo.ru

Ввод в эксплуатацию нового цеха расширят возможности завода «Андромета» по производству крупногабаритных металлоконструкций из сварных и прокатных профилей, которые на сегодняшний день составляют значительную долю в портфеле заказов предприятия. На сегодняшний день совокупные мощности завода позволяют выпускать до 4 тыс. т стальных строительных конструкций в месяц, в том числе 2 тыс. т сварных конструкций и 2 тыс. т холодногнутых профилей.

  •  © andrometa.ru

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http://andrometa.ru/zavod-%C2%ABandrometa%C2%BB-zapuschen-5-j-ceh-metallokonstrukcij.html

металлообрабатывающая промышленность , Калужская область , малый и средний бизнес
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