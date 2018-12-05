В Казахстане запустили ионный ускоритель с использованием технологий томского политеха

Новый исследовательский комплекс с мощным импульсным ионным ускорителем INURA (Innovative Nazarbayev University’s Research Accelerator) запущен в «Назарбаев Университете» (Казахстан, Астана).

Он спроектирован и создан в сотрудничестве с Национальной лабораторией Лоуренса в Беркли (США) и НИ Томский политехнический университет. При создании ускорителя были использованы ряд уникальных инженерных решений ученых НИ ТПУ.

Установка поможет получить новые научные результаты в физике ионных пучков и плазмы, а также разработать перспективные технологии для промышленности. Речь идет о создании новых материалов, нанопорошков и биотехнологическом применении.

Над созданием ускорителя работали ученые из лаборатории импульсно-пучковых, электроразрядных и плазменных технологий под руководством профессора НИ ТПУ Геннадия Ремнева.

Как отмечает пресс-служба «Назарбаев Университета», «несмотря на то, что ускоритель INURA совсем недавно запущен в университете, заинтересованность в его использовании и проведении совместных исследовательских работ выражают многие научные группы „Назарбаев Университета“, а также казахстанских и зарубежных научно-исследовательских центров».

Добавим, сегодня различные модификации ускорителей, созданные политехниками и разработанные с применением технологий ТПУ, работают в различных университетах и на предприятиях России, Китая, Казахстана и Ирана.

НИ ТПУ является членом Томской ТПП и активным участником мероприятий по продвижению разработок и высокотехнологичной продукции на зарубежные рынки.