ОДК продолжает поставки промышленных газотурбинных двигателей в Аргентину



НК-14СТ

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В Аргентине на на компрессорных станциях (КС) компании Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) «Белисле» и «Индио Рико» в настоящее время успешно эксплуатируются ГТД производства самарского ПАО «Кузнецов» (входит в ОДК). Об этом порталу «Сделано у нас» сообщили в пресс-службе ОДК.

На данный момент в Аргентину поставлены четыре двигателя НК-12СТ и три ГТД НК-14СТ. В июне этого года аргентинской стороне был отгружен очередной ГТД НК-14СТ. Шеф-монтажные и пусконаладочные работы по нему выполнены, двигатель успешно введен в эксплуатацию. По новому контракту в 2019 году планируется поставка еще одного двигателя НК-14СТ.

Двигатели НК-12СТ и НК-14СТ предназначены для привода центробежного нагнетателя газоперекачивающего агрегата, разработаны и серийно производится самарским ПАО «Кузнецов» (входит в ОДК). НК-14СТ по сравнению с базовым двигателем НК-12СТ обладает большей мощностью (Мощность на выводном валу 8600 кВт против 6300 кВт) и более высоким КПД, имеет измененную проточную часть и конструкцию турбин.

ОДК не только экспортирует в Аргенитну ГТД, но так же занимается их обслуживанием. Так на данный момент капитальный ремонт в России проходят два ГТД НК-14СТ. Также реализуется соглашение по поставке запасных частей для поддержки эксплуатации двигателей TGS.