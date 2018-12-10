Первая двухсистемная «Ласточка» российского производства готова к эксплуатации

На заводе «Уральские локомотивы» подвели итоги обсуждения опытно-конструкторских работ и результатов испытаний нового двухсистемного электропоезда «Ласточка» ЭС1П. В состав приемочной комиссии под председательством директора по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрия Пегова вошли представители подразделений РЖД: Центра технического аудита, Департамента технической политики, Дирекции скоростного сообщения, Северо-западной дирекции скоростного сообщения, Департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки», Центральной станции связи, Дорпрофжела на СВЖД, а также представители предприятия-изготовителя.

Первая двухсистемная «Ласточка» российского производства создана на платформе поезда «Ласточка-Премиум» и оснащена всем необходимым для комфорта пассажира в межрегиональной поездке на расстояние до 700 км. Основное отличие нового электропоезда от существующих модификаций — возможность работать на участках железных дорог как с постоянным, так и с переменным током.

Двухсистемная «Ласточка», как и предыдущие модификации, может развивать скорость до 160 км/ч, работать в морском климате и при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов. В поезде установлена система кондиционирования и обеззараживания воздуха, для пассажиров обеспечен высокий уровень комфорта, учтены потребности людей с ограниченными возможностями. В салоне оборудованы санитарные блоки, предусмотрена возможность организации горячего питания, использования WI-FI, подзарядки ПК и смартфонов. В поездах обеспечен комфорт посадки и высадки на высокие и низкие платформы, в том числе и для маломобильных граждан.

Интегрированная в состав поезда микропроцессорная система управления и диагностики отечественного производства делает возможной компоновку поезда разной составности — от 5 до 12 вагонов.

Опытно-конструкторские работы по новой модификации «Ласточки» продолжались пять месяцев. В мае 2018 года была разработана конструкторская документация, в августе-сентябре изготовлено два опытных образца, а уже в ноябре скоростной двухсистемный поезд «Ласточка» прошел все необходимые приемочные и сертификационные испытания. Работу всех систем поезда на соответствие требованиям технических условий и ГОСТов проверяли на экспериментальном кольце Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) и на участках Московской и Горьковской железных дорог. Сертификационные испытания электропоезда «Ласточка» ЭС1П проведены в пятивагонном и сдвоенном (десятивагонном) исполнении.

Директор научного центра «Высокоскоростные магистрали» НЦ «ВСМ» АО «НИИЖТ» Дмитрий Кирюшин в своем выступлении отметил, что все испытания двухсистемной «Ласточки» завершены с положительным результатом, что подтверждено соответствующими протоколами. «Представленный на испытания электропоезд соответствует техническому заданию по ходовым, тягово-энергетическим, электрическим параметрам, характеристикам системы пожарной безопасности, показателям охраны труда, — прокомментировал Дмитрий Кирюшин. — В части обеспечения электромагнитной совместимости и допустимого уровня радиопомех двухсистемная „Ласточка“ полностью соответствует требованиям нормативной документации, показатели работы пневматической тормозной системы электропоезда соответствуют требованиям технического задания». Все необходимые документы о результатах испытания поезда ЭС1П будут направлены в Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте в ближайшее время. Получение сертификата на соответствие двухсистемной «Ласточки» требованиям технического регламента Таможенного союза планируется в декабре 2018 года.