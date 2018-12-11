Предприятие «Технодинамики» запустило линию по изготовлению трубопроводов для SSJ 100

На самарском предприятии «Авиаагрегат» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех в рамках ФЦП введена в эксплуатацию линия по изготовлению трубопроводов для авиационной отрасли, в частности для самолета Sukhoi Superjet 100. Новое оборудование позволяет выпускать трубопроводы по полному производственному циклу — от заготовки до конечной трубы.

«Техническое перевооружение предприятий — это одно из важнейших направлений по развитию холдинга, — отметил генеральный директор „Технодинамики“ Игорь Насенков. — Установленный комплекс оборудования позволит обеспечить трубопроводными системами российских производителей воздушных судов и снизить зависимость от зарубежных производителей в условиях санкций».

Комплекс оборудования, установленный на новом участке гибки труб сварочного цеха, включает в себя трубогибочный станок с ЧПУ, станок для формовки концов, отрезной станок, установку для маркировки и измерительную «руку». Трубогибочный станок позволяет гнуть детали из разных материалов: алюминия, меди, латуни, а также нержавеющей и углеродистой стали. Благодаря системе ЧПУ возможно программирование параметров угла и радиуса изгиба детали.

«Приобретение данного комплекса оборудования позволило нам запустить производство трубопроводов длиной до 3 метров и диаметром от 6 до 32 мм для всех авиационных изделий, среди которых изделия для Sukhoi Superjet 100 имеют приоритетное значение, — заявил генеральный директор „Авиаагрегата“ Олег Брындин. — Кроме того, теперь „Авиаагрегат“ сможет оказывать услуги по гибке металлических труб и профилей сторонним организациям, что является дополнительным источником доходов».

Линия изготовления трубопроводов успешно прошла приемо-сдаточные работы и на сегодняшний день находится в опытной эксплуатации. Тестовую обработку прошли детали-представители, входящие в систему пожаротушения самолета Sukhoi Superjet 100. После проведения испытаний в начале следующего года будет изготовлен комплект трубопроводов для этого самолета. Также формируется план по освоению трубопроводов для серийной продукции.