На Парамушире открыли детский сад

Детский сад «Северянка» открыт на острове Парамушир на Северных Курилах. Новое дошкольное учреждение в Северо-Курильске построено впервые за последние 39 лет. Здание детского сада стоимостью более 370 млн рублей возвели с нуля по самым современным технологиям.

Детский сад рассчитан на 100 мест. В нём разместятся шесть групп, две из них будут посещать малыши раннего возраста — от одного года до трех лет, четыре группы предназначены для дошкольников (3-7 лет).