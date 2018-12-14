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Детские сады и школы

На Парамушире открыли детский сад

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Детский сад «Северянка» открыт на острове Парамушир на Северных Курилах. Новое дошкольное учреждение в Северо-Курильске построено впервые за последние 39 лет. Здание детского сада стоимостью более 370 млн рублей возвели с нуля по самым современным технологиям.

Детский сад рассчитан на 100 мест. В нём разместятся шесть групп, две из них будут посещать малыши раннего возраста — от одного года до трех лет, четыре группы предназначены для дошкольников (3-7 лет).

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https://sakhalin.info/skurilsk/162841

Сахалинская область, Курильские острова, новый детсад
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