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Новый супертягач ТОНАР: гигант вышел на испытания

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/WiSjGxdHcqM

У ТОНАРа — новый автопоезд-гигант! Трехосный внедорожный супертягач ТОНАР-7502 буксирует два самосвальных суперприцепа. Полная масса трехзвенной сцепки — почти 200 тонн, грузоподъемность — 127 тонн, мощность двигателя — 760 л.с. Таких уникальных гигантов в стране не делает никто!

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https://www.youtube.com/watch?v=WiSjGxdHcqM

ТОНАР, ТОНАР-7502
  • cokol161 cokol161
    16.12.1820:04:56

    мотор, коробка и мосты китайские, ну такое себе достижение, лучше бы урал такой сделали или камаз или баз с нашей начинкой…

    Отредактировано: cokol161~20:05 16.12.18
    #1093301
    • Нет аватара AlexCrazy
      16.12.1821:01:22

      ТОНАР полностью частное предприятие которое начинало с производства автомобильных прицепов. сейчас они производят широкий спектр крупнотоннажной техники, прицепов различного назначения. при этом их машины уверенно конкурируют с импортными аналогами на внутреннем рынке. компания постоянно расширяет производство и выпускает новые модели техники и все это без копейки государственного бабла в отличии от камаза и урала .

      так что это конструкторам и менеджемнту на камазе надо поучится как делать годные продукты .И достижение этого предприятия будут побольше чем у камаза — который в свое время стрили всем миром и пендосы и французы и немцы — основные разработки делали. Одним словом ТОНАР — МОЛОДЦЫ!

      Отредактировано: AlexCrazy~21:05 16.12.18
      #1093316
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