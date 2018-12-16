Новый супертягач ТОНАР: гигант вышел на испытания
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/WiSjGxdHcqM
У ТОНАРа — новый автопоезд-гигант! Трехосный внедорожный супертягач ТОНАР-7502 буксирует два самосвальных суперприцепа. Полная масса трехзвенной сцепки — почти 200 тонн, грузоподъемность — 127 тонн, мощность двигателя — 760 л.с. Таких уникальных гигантов в стране не делает никто!
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16.12.1820:04:56
16.12.1821:01:22