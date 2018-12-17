На Сибирском химическом комбинате изготовлены экспериментальные сборки со СНУП топливом

На химико-металлургическом заводе (ХМЗ) Сибирского химического комбината (АО «СХК»; входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») завершены приемо-сдаточные испытания нескольких экспериментальных тепловыделяющих сборок со смешанным нитридным уран-плутониевым (СНУП) топливом для реакторной установки на быстрых нейтронах.

Во время проведения контрольных операций проверялись качественные и количественные характеристики топлива: качество сварных соединений и сборочных конструкций, отсутствие поверхностного радиоактивного и механического загрязнения и др. Приемная комиссия отметила высокий уровень качества и полное соответствие изготовленных ЭТВС № 19-21 требованиям технической и конструкторской документации.

В настоящее время на площадке ХМЗ разрабатываются и проходят апробацию различные технологические режимы изготовления экспериментального ядерного топлива.

Окончательные технологические решения будут применены при промышленной эксплуатации модуля фабрикации/рефабрикации топлива опытно-демонстрационного комплекса (ОДЭК) в рамках проекта «Прорыв».

"Изготовление трех экспериментальных сборок является продолжением начатых ранее работ по получению экспериментальных данных, которые должны подтвердить эксплуатационные характеристики и обосновать работоспособность топливной композиции на основе смешанных нитридов урана и плутония в условиях работы быстрых реакторов", — отметил директор химико-металлургического завода Вячеслав Глушенков.