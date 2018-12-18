В Новосибирске запущен цех по производству телекоммуникационного оборудования завода «Элтекс»

18.12.2018 был запущен цех серийного производства телекоммуникационного оборудования завода «Элтекс». Пуск технологической линии приурочили к заседанию Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации ФС РФ, которое проходит в Новосибирске.

Проект был включен в программу реиндустриализации Новосибирской области до 2025 года, а 12 апреля 2017 года на заседании рабочей группы Правительства РФ одобрен как комплексный «флагманский» проект. В рамках его реализации за период с 2017 по 2019 годы планируется инвестировать свыше 860 млн рублей и создать более 350 новых рабочих мест. На текущий момент вложения составили около 650 млн рублей. Начало выпуска продукции намечено на 2019 год.

ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» — одно из ведущих российских разработчиков и производителей телекоммуникационного и сетевого оборудования. Компания ориентирована на выпуск инновационной продукции, в том числе импортозамещающей. Она имеет собственное высокотехнологичное производство мощностью более 5 млн портов в год, центр разработки, сервисные и вспомогательные службы. Сборочное производство полностью автоматизировано.

По словам руководителя «ЭЛТЕКС-Медиа» Кирилла Черникова, в планах на 2019 год — расширение штата сотрудников. Так, в «ближайшее время» количество работников предприятия возрастет с 650 до 800, а в перспективе нескольких лет — до 1,5 тысяч. Кроме того, предполагается продолжать работу над расширением продуктовой линейки. В частности, в компании рассматривают возможность производства телефонов и «умной колонки» под собственным брендом.

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