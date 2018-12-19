Цех локализации производства самолетов L-410 открылся в Свердловской области

На площадке «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина» состоялось открытие цеха локализации производства самолетов L-410. Минпромторг РФ предоставил субсидию на строительство нового производственного комплекса.

Открытие цеха уже создало порядка 500 новых рабочих мест и позволит ежегодно выпускать до 20 самолетов L-410, которые будут поставляться для нужд МЧС, Центра медицины катастроф и других экстренных служб.

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) локализует только высокотехнологичные работы, создавая здесь самую главную добавленную стоимость. Фактически, Урал становится центром интеграции самолета L-410, создавая вокруг себя современные, мобильные, инновационные компании.

«На сегодняшний день уровень локализации самолета L-410 составляет порядка 35%. К концу 2021 года уровень локализации достигнет 72%, этого достаточно, потому что мы занимаемся только локализацией высокотехнологичных составляющих. До конца текущего года мы отгрузим гражданским заказчикам 5 таких самолетов L-410, в планах на 2019 год выпуск 18 самолетов L-410», — рассказал генеральный директор УЗГА.

Напомним, решение о локализации производства универсального двухмоторного самолета для местных воздушных линий L-410 на базе АО «УЗГА» принято в 2015 году. В новом производственном комплексе УЗГА также продолжит выпуск самолетов Diamond DA 42 и вертолетов Bell-407. Объем инвестиций в проект составил порядка 200 миллионов рублей.

В 2018 год в регионе на площадках ОЭЗ «Титановая долина» открылись два предприятия авиастроительной направленности: Ural Boeing Manufacturing в Верхней Салде и УЗГА на Уктусе.