В Челябинске открылись два новых детских сада

В Челябинсе начали работу два новых детских сада. Детский сад «Радуга» введен в эксплуатацию в ноябре 2018 года, рассчитан на 280 мест. Еще один детский сад, находится в микрорайоне «Ньютон». Дошкольное учреждение «Пчелка» на 230 мест открылось в декабре 2018 года, в здании площадью 5 тысяч квадратных метров располагается 12 групп, четыре из которых, принимают детей раннего возраста.

В ближайшие три года в Челябинской области откроют 35 новых детских садов, из них 19 — в Челябинске.

В детском саду проспекте Победы, 358 В несколько лет располагалось управление службы судебных приставов Челябинской области. Группы были переоборудованы под кабинеты и хранилище множества документов. Около пяти лет назад здание отдали школе № 12. На удивление, территорию с прогулочными площадками заселили лошадьми, а само здание закрыли. Работники системы образования объяснили это тем, что помещение им досталось в кризисные времена и денег на его ремонт не нашлось.

Теперь в обновлённом здании сложно узнать детский сад со сложной судьбой. За последнее время обновили фасад, полностью перепланировали группы и даже нарастили третий этаж.

— Детский сад рассчитан на 280 детей, будет 13 групп. Пока в детсад зачислены 75 малышей, — рассказала заведующая Елена Дятлова. — Все помещения сделаны по современным тенденциям. Например, в спальню нет общепринятого входа с дверью. Сначала мы думали, что это катастрофа. Теперь увидели много плюсов, так у детей появляется больше пространства для игры.

3 декабря был открыт новый детсад в микрорайоне «Ньютон». Он рассчитан на 230 мест. Здание удивляет «начинкой»: в нём обустроен спортзал с тренажёрами, музыкальный зал с хореографическим станком и даже звукозаписывающая студия.



Детсад в «Ньютоне» сделан с дизайнерской изюминкой

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Большой кабинет выделен для работы психолога. В нём дети могут поиграть в интерактивной песочнице, позаниматься со светящимся дождиком и другими сенсорными игрушками.



Скоро бассейн заполнят водой

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Для малышей также сделан компьютерный класс с планшетами для каждого ребёнка.

— Дети дома играют в планшеты, поэтому для них это не диковинка. Здесь они будут в интересной форме получать новые знания. Занятия недолгие, поэтому никакого переутомления не будет, — успокаивают родителей воспитатели.



В этом детском саду планшеты не запрещают

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