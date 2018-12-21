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Судостроение и судоходство

Фрегат «Адмирал Касатонов» начал ходовые испытания

  •  © Фото пресс-службы ССЗ «Северная верфь».

  •  © Фото пресс-службы ССЗ «Северная верфь».

Сегодня фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 покинул акваторию судостроительного завода «Северная верфь» и вышел в Финский залив на ходовые испытания.

Первый серийный фрегат проекта 22350 был заложен в Санкт-Петербурге 26 ноября 2009 года и спущен на воду 12 декабря 2014 года.

Проект корабля разработан ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: стандартное — 4500 т, полное — 5400 т.

Главные размерения: длина — 135 м, ширина — 16 м, осадка — 4.5 м.

Максимальная скорость хода: 29 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 4000 миль

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Вооружение:

2х8 ПУ УКСК РК «Калибр»

4х8 ПУ ЗРК «Редут» (32 ЗУР 9М96)

одна 130-мм артустановка А192М с СУО «Пума»

два 30-мм зенитных артиллерийских комплекса «Палаш» (2x6x30-мм)

две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ

2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»

1 вертолёт Ка-27

Внимание! Этот пост будет дополнен фото! :)

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Санкт-Петербург, Северная верфь, фрегат, 22350, Адмирал Касатонов
  • Сергей Отческих Сергей Отческих
    21.12.1811:02:53

    Это просто праздник какой-то…

    #1094425
    • A_SEVER A_SEVER
      21.12.1811:04:22

      Это просто праздник
      Это конец года!    

      #1094427
  • Нет аватара lefty
    21.12.1811:32:36

    Отличная новость под ёлочку   

    Я правильно понимаю, что 22350 Касатонов по своим возможностям примерно соответствует 1164 Устинову или несколько превосходит его?

    Возможно, именно по этой причине его причисляют к 1 рангу?

    И помнится, были разговоры о замене «Палаша» на «Панцирь МЕ», есть подвижки?

    Отредактировано: lefty~11:36 21.12.18
    #1094430
    • A_SEVER A_SEVER
      21.12.1811:37:44

      Возможно, именно по этой причине его причисляют к 1 рангу?

      Фрегат проекта 22350 по своим боевым возможностям превосходит эсминец проекта 956, поэтому вполне заслуженно относится к 1-му рангу.

      были разговоры о замене «Кортика» на «Панцирь МЕ», есть подвижки?
      ЗРАК «Кортик» больше не производится, ЗРАК «Панцирь» готовится к морским испытаниям.

      #1094432
      • Нет аватара lefty
        21.12.1811:56:37

        956 — понятно, что превосходит. Вопрос по Устинову. «Калибр» у 22350 потоньше, но лететь может дальше, да и номенклатура ракет имеется, исходя из задач.

        Поправка, не Кортик, а Палаш на 22350. Ходили разговоры, что его заменят на Панцирь.

        #1094441
        • A_SEVER A_SEVER
          21.12.1812:39:02

          Вопрос по Устинову. «Калибр» у 22350 потоньше, но лететь может дальше
          В варианте КР — да, в варианте ПКР — нет.
          Палаш на 22350
          На уже построенных фрегатах замены не будет.

          На ещё строящихся — теоретически возможно, а практически маловероятно.

          #1094455
        • sergeyy1972 sergeyy1972
          21.12.1813:08:18

          На крейсере ближняя я и дальняя ПВО. С300

          #1094471
          • Александр Жигульских Александр Жигульских
            21.12.1813:23:58

            Там у С-300 в целом дальность такая же, как у «Редута»: 120-150 км. Плюс, «Редут» сам себе и ближняя и дальняя ПВО (по крайней мере, должен быть с 9М100)

            Отредактировано: Александр Жигульских~13:30 21.12.18
            #1094474
    • Нет аватара vlTepes
      21.12.1812:04:52

      Я правильно понимаю, что 22350 Касатонов по своим возможностям примерно соответствует 1164 Устинову или несколько превосходит его?

         

      На половину Устинова тянет.

      #1094442
      • Нет аватара lefty
        21.12.1812:32:53

        На половину Устинова тянет.

        Имелось ввиду не по ВИ и второстепенному вооружению, а по главному калибру, автономности и кругу решаемых задач.

        #1094451
        • Нет аватара vlTepes
          21.12.1812:46:24

          Ну по ПВО — ровно половина.

          А круг решаемых задач действительно шире за счет Калибров

          #1094459
          • Нет аватара lefty
            21.12.1813:01:29

            Ну по ПВО — ровно половина.

            Если поставят Панцири, ситуация подравняется.

            Тем не менее, считаю, что по уровню опасности для вероятного партнёра он вполне сопоставим с Атлантами или даже их превосходит.

            #1094466
        • andy6012.livejournal.com andy6012
          21.12.1812:53:19

          Ну с какого перепугу 16 ПКР Калибр соответствуют 16 Вулканам? У Вулкана дальность в три- четыре раза больше. А уж по массе ВВ и говорить нечего.

          #1094460
          • Нет аватара lefty
            21.12.1813:13:54

            Ну с какого перепугу 16 ПКР Калибр соответствуют 16 Вулканам? У Вулкана дальность в три- четыре раза больше. А уж по массе ВВ и говорить нечего.

            В варианте ПКР Калибры действительно уступают. Но если, к примеру, в залпе участвуют ониксы или цирконы или тем более калибр в ядерном исполнении («по квадрату»), то эффективность залпа может быть намного выше…

            #1094473
          • Александр Жигульских Александр Жигульских
            21.12.1813:33:02

            > в три- четыре раза

            Сильно сомневаюсь. Особенно в свете относительно недавних заявлений индусов о том, что у новых модификаций «Яхонтов» дальность будет до 800 км.

            Все в основном зависит от профиля полета, конечно.

            #1094478
            • Нет аватара lefty
              21.12.1813:44:59

              Сильно сомневаюсь. Особенно в свете относительно недавних заявлений индусов о том, что у новых модификаций «Яхонтов» дальность будет до 800 км.Все в основном зависит от профиля полета, конечно.

              На мой взгляд, главное, что новые ПКР гораздо более сложная мишень и вероятность прорыва ПВО выше. Но главное, возможность оснащения 22350 крылатыми ракетами с ЯО и радиусом действия в 1500-2500 км выводит его на совсем другой уровень.

              #1094483
              • andy6012.livejournal.com andy6012
                21.12.1814:04:30

                На этом уровне его поджидает МРК проекта «Каракурт» 800 т. ВИ с теми- же ракетами.   

                #1094495
            • andy6012.livejournal.com andy6012
              21.12.1814:00:19

              У устиновских «Вулканов» дальность 1000 км. Собственно они заточены против АУГ, ибо какая АУГ ближе подпустит. 3-4 дальности ПКР «Калибр» в зависимости от исполнения. Да еще «Вулканы» сверхзвуковые по всей траектории.

              Отредактировано: andy6012.livejournal.com~14:05 21.12.18
              #1094493
    • sergeyy1972 sergeyy1972
      21.12.1813:05:17

         

      #1094469
    • Комментарий удален
    • Александр Жигульских Александр Жигульских
      21.12.1813:34:03

      по своим возможностям примерно соответствует 1164 Устинову или несколько превосходит его

      Ну в целом водоизмещение меньше = меньше оружия (в основном, это касается количества ракет ПВО). А так в целом они вполне сопоставимы по боевым возможностям — от прогресса не скроешься.

      Отредактировано: Александр Жигульских~13:36 21.12.18
      #1094479
      • Нет аватара lefty
        21.12.1813:57:20

        Ну в целом водоизмещение меньше = меньше оружия (в основном, это касается количества ракет ПВО). А так в целом они вполне сопоставимы по боевым возможностям.

        Весь мой посыл к тому, что раньше и компьютеры были большими, а сейчас можно эффективно решать задачи в гораздо меньшей размерности и дешевле.

        Жаль только, что 22350 строится до обидного мало. Их нужно вымпелов 20, а не 4.

        #1094491
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