Фрегат «Адмирал Касатонов» начал ходовые испытания

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Сегодня фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 покинул акваторию судостроительного завода «Северная верфь» и вышел в Финский залив на ходовые испытания.

Первый серийный фрегат проекта 22350 был заложен в Санкт-Петербурге 26 ноября 2009 года и спущен на воду 12 декабря 2014 года.

Проект корабля разработан ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: стандартное — 4500 т, полное — 5400 т.

Главные размерения: длина — 135 м, ширина — 16 м, осадка — 4.5 м.

Максимальная скорость хода: 29 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 4000 миль

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Вооружение:

2х8 ПУ УКСК РК «Калибр»

4х8 ПУ ЗРК «Редут» (32 ЗУР 9М96)

одна 130-мм артустановка А192М с СУО «Пума»

два 30-мм зенитных артиллерийских комплекса «Палаш» (2x6x30-мм)

две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ

2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»

1 вертолёт Ка-27

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