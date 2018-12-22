Добавить статью
Авиация

Десятый серийный Ил-76МД-90А выполнил первый полет

  •  © topwar.ru

В Ульяновске первый полет совершил десятый серийный модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А.

В настоящее время в Ульяновске строится серия из 39 самолетов, заказанных Минобороны России. Модернизированный Ил-76МД-90А имеет ряд существенных отличий от серийных самолётов Ил-76МД. На самолете установлено новое крыло и усиленное шасси, благодаря чему максимальная взлётная масса повышена со 190 до 210 тонн, а максимальная полезная нагрузка — с 47 до 60 тонн. Установлены новые двигатели ПС-90А-76 вместо Д-30КП2. Самолёт получил современный пилотажно-навигационный комплекс и «стеклянную» кабину экипажа. Специально созданная для самолета схема шасси позволяет ему садиться и взлетать с грунтовых полос, способен перевозить до 126 десантников.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, топливозаправщик Ил-78, медицинский Ил-76МД «Скальпель», Ил-76МДК «Космос», летающая лаборатория Ил-76ЛЛ.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201812221847-xibo.htm

Авиация
  • Никита Першин Никита Першин
    22.12.1819:53:27

    Поправьте пожалуйста нелепую формулировку:"серийный модернизированный" самолет построенный с 0 не может быть модернезированным, он может быть новым самолетом построенным по модернизированному проекту.

    Так же в последнем абзаце написана информация относящаяся к Ил-76МД, а не Ил-76МД-90А, на базе последнего создаются А-100, А-60, Ил-78МД-90А и Ил-76МА.

    P. S. Пожалуйста перед тем, как бездумно копировать новость прочитайте хотя бы содержание.

    Отредактировано: Никита Першин~19:53 22.12.18
    #1094769
  • Vladimir Ln
    22.12.1820:39:27

    Петушарские инженера всё ещё насилуют разработки СССР.

    #1094785
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,