Десятый серийный Ил-76МД-90А выполнил первый полет

В Ульяновске первый полет совершил десятый серийный модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А.

В настоящее время в Ульяновске строится серия из 39 самолетов, заказанных Минобороны России. Модернизированный Ил-76МД-90А имеет ряд существенных отличий от серийных самолётов Ил-76МД. На самолете установлено новое крыло и усиленное шасси, благодаря чему максимальная взлётная масса повышена со 190 до 210 тонн, а максимальная полезная нагрузка — с 47 до 60 тонн. Установлены новые двигатели ПС-90А-76 вместо Д-30КП2. Самолёт получил современный пилотажно-навигационный комплекс и «стеклянную» кабину экипажа. Специально созданная для самолета схема шасси позволяет ему садиться и взлетать с грунтовых полос, способен перевозить до 126 десантников.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, топливозаправщик Ил-78, медицинский Ил-76МД «Скальпель», Ил-76МДК «Космос», летающая лаборатория Ил-76ЛЛ.