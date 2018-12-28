В подмосковном Раменском открыт новый корпус гимназии № 2 на 300 мест

В городе Раменское состоялось открытие нового корпуса гимназии № 2 на 300 мест. В здании оборудованы классы иностранных языков, кабинеты робототехники, большой спортивный зал, а также малые — гимнастический и тренажерный, актовый зал, пищеблок. В рекреациях созданы зоны для активного, интеллектуального и творческого отдыха на переменах.

Строительство дошкольного учреждения началось в октябре 2017 года. Теперь гимназия № 2 перейдет на обучение в одну смену. Первые уроки в новом корпусе гимназии № 2 пройдут после новогодних каникул.