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Детские сады и школы

В подмосковном Раменском открыт новый корпус гимназии № 2 на 300 мест

  •  © ramns.ru

В городе Раменское состоялось открытие нового корпуса гимназии № 2 на 300 мест. В здании оборудованы классы иностранных языков, кабинеты робототехники, большой спортивный зал, а также малые — гимнастический и тренажерный, актовый зал, пищеблок. В рекреациях созданы зоны для активного, интеллектуального и творческого отдыха на переменах.

Строительство дошкольного учреждения началось в октябре 2017 года. Теперь гимназия № 2 перейдет на обучение в одну смену. Первые уроки в новом корпусе гимназии № 2 пройдут после новогодних каникул.

  •  © ramns.ru

  •  © ramns.ru

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http://inramenskoe.ru/novosti/ramenskoe/v-gorode-ramenskoe-sostoyalos-otkrytie-novogo-korpusa-gimnazii-no2

Московская область, школа
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