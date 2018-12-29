В Санкт-Петербург прибыли первые автобусы «Волгабас» с электродвигателями

В Петербург прибыли 4 первых автобуса с электрическим двигателем марки «Volgabus». В этом году «Пассажиравтотранс» первым среди перевозчиков Северной столицы приобрел 10 электробусов с запасом хода не менее 240 км.

Новый транспорт,отличает самый передовой дизайн, который уже получил высокую оценку на европейских транспортных выставках. На бортах размещен силуэт ансамбля Биржевой площади, поскольку маршрут № 128, по которому будет курсировать новая техника, берет старт на Васильевском острове.

После приемки электробусов, постановки на учет и завершения пуско-наладочных работ будет принято решение о дате их запуска на маршрут в 2019 г. Петербург станет первым городом в России, где электробусы с большим запасом хода будут эксплуатироваться не в тестовом, а в рабочем режиме.Напомним, что зарядка транспорта будет осуществляться в автопарке и не потребует дополнительной инфраструктуры. Электробусы абсолютно независимы от контактной сети и обладают маневренностью и мобильностью обычного автобуса. Среди других их преимуществ — бесшумность, экологичность и простота конструкции, что упрощает техническое обслуживание.

Поставка партии будет завершена 29 декабря.