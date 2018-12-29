Холдинг РЖД получил первый плацкартный вагон с обновленным интерьером

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) получила первый обновленный плацкартный вагон от Тамбовского вагоноремонтного завода.

Проект представляет собой концептуально новый интерьер. Главное отличие новой концепции — возможность организации личного пространства для каждого пассажира за счет перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных шторок.

В обновленном вагоне предусмотрены более широкие и длинные диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты. Обивочные ткани изготовлены из износостойких пожаробезопасных волокон, устойчивых к истиранию и окрашиванию других тканей. У пассажиров верхних полок появился дополнительный столик.

В коридоре установлены фильтр для очистки воды с возможностью ее подогрева и охлаждения, а также сенсорная панель. С ее помощью можно заказать билеты, просмотреть расписание движения поезда, а также ознакомиться с меню вагона-ресторана. Туалетная комната оборудована гигиеническим душем, пеленальным столиком, дозатором для мыла и бумажных полотенец. Также здесь установлены кран со встроенным феном для рук.

В проекте предусмотрен принцип модульной замены поврежденных деталей интерьера, что позволит сократить время ремонта и удешевит процесс восстановления. Особенность проекта — возможность создания подобного интерьера как при строительстве новых вагонов, так и при капитально-восстановительном ремонте действующего подвижного состава.

В ближайшее время вагон будет проходить сертификацию, после чего начнутся его тестовые испытания.