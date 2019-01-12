В Ставропольском крае модернизировали молочно-товарную ферму СПК «Племзавод Вторая Пятилетка»

В целях решения задач по импортозамещению и стратегических приоритетов по развитию молочного животноводства в 2017 году за счет средств краевого бюджета реализовалось новое мероприятие по предоставлению сельскохозяйственным товаропроизводителям господдержки на приобретение технологического оборудования или племенного скота молочных пород для молочно-товарных ферм в сумме 69,9 млн. рублей.

Участниками данной государственной поддержки стали ООО «Колхоз-племзавод им. Чапаева» Кочубеевского района, ООО «Хлебороб» Петровского городского округа, СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» Ипатовского городского округа.

Господдержка в сумме 10,2 млн рублей, а также привлеченные собственные средства в размере 4,9 млн рублей позволили в СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» на существующей молочно-товарной ферме произвести модернизацию технологического оборудования. В результате были приобретены новые доильные установки, система уровневого автопоения коров, установки охлаждения молока, напольное покрытие для животноводческих помещений, оборудование для выпойки телят и 100 голов племенных телок случного возраста красной степной породы из Оренбургской области.

«В ближайшей перспективе в племзаводе поголовье молочных коров составит 420 голов, годовой объем производства молока увеличится к 2022 году до 1,7 тыс. тонн с ростом на 0,5 тыс. тонн в сравнении с 2017 годом», — отметили в краевом минсельхозе.