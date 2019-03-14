Подводная лодка «Краснодар» ушла в Средиземное море
Сегодня дизель-электрическая подводная лодка Черноморского флота Б-265 «Краснодар» прошла Босфор, направляясь на боевую службу в Средиземное море.
И ещё — 12 марта фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» прошёл пролив Гибралтар и вошёл в Средиземное море! :)
Фото Yörük Işık
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