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Фотофакты

Подводная лодка «Краснодар» ушла в Средиземное море

  •  © Фото Yörük Işık

  •  © Фото Yörük Işık

Сегодня дизель-электрическая подводная лодка Черноморского флота Б-265 «Краснодар» прошла Босфор, направляясь на боевую службу в Средиземное море.

  •  © Фото Yörük Işık

  •  © Фото Yörük Işık

И ещё — 12 марта фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» прошёл пролив Гибралтар и вошёл в Средиземное море! :)

Фото Yörük Işık

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ВМФ, боевая служба, ДЭПЛ, 06363, «Краснодар», Черноморский флот
  • Нет аватара g1v2
    14.03.1920:58:15

    Я чего-то не понял или с турками договорились? Вроде по конвенции черноморские подлодки могут выходить только на ремонт?

    #1115090
    • A_SEVER A_SEVER
      14.03.1921:00:07

      по конвенции черноморские подлодки могут выходить только на ремонт?
      Так по официальной версии лодка ушла на ремонт.    

      #1115091
      • Нет аватара g1v2
        14.03.1921:06:33

        И где она «ремонтироваться» будет? В Алжире или Тартусе?   

        #1115092
        • A_SEVER A_SEVER
          14.03.1921:10:27

          И где она «ремонтироваться» будет?
          Я бы не исключал Санкт-Петербург — у нас скоро очередной Главный военно-морской парад.

          #1115094
          • Нет аватара adlik
            14.03.1923:40:24

            По-быстрому отремонтируется на параде и в Средиземку?!    

            #1115111
            • exhausted1987 exhausted1987
              15.03.1905:03:23

              Наверняка на КМЗ зайдет в Кронштадте, наведёт марафет после долгого перехода.

              #1115131
            • A_SEVER A_SEVER
              15.03.1911:01:51

              По-быстрому отремонтируется на параде и в Средиземку?
              До парада ещё 4.5 месяца, для возможного перехода на Балтику нужен месяц.

              #1115182
          • Федя Крюков Федя Крюков
            15.03.1910:45:25

            В Питере теперь своя лодка для парадов есть     А то ещё и «Кронштадт» спустят (на фоне заявлений Шойгу об одной дизельной подлодке в этом году).

            К тому же, на ремонт в Питер вроде «Алросу» грозились отправить, а не «Краснодар»

            Отредактировано: Федя Крюков~10:50 15.03.19
            #1115177
            • A_SEVER A_SEVER
              15.03.1911:06:14

              А то ещё и «Кронштадт» спустят
              Доброе утро!    

              sdelanounas.ru/blogs/112221

              на ремонт в Питер вроде «Алросу» грозились отправить
              Тут «ремонт» это просто возможность пройти Черноморские проливы.

              #1115183
              • Комментарий удален
              • Федя Крюков Федя Крюков
                15.03.1913:37:00

                О, пропустил! Ну значит есть кому в параде поучаствовать. Если смысл только в соблюдении приличий, то и мотаться до Балтики не надо, можно торжественно открутить и закрутить назад гайку в могучем промышленном центре г. Тартус.

                Отредактировано: Федя Крюков~13:38 15.03.19
                #1115209
    • Вячеслав Сергеев Вячеслав Сергеев
      15.03.1909:33:12

      А там хитромудрая формулировка (статья 11, первый абзац):

      Black Sea Powers shall have the right to send through the Straits, for the purpose of rejoining their base, submarines constructed or purchased outside the Black Sea, provided that adequate notice of the laying down or purchase of such submarines shallI have been given to Turkey.

      Что означает:

      Черноморские державы имеют право направлять через Проливы для присоединения к их базе подводные лодки, построенные или приобретенные за пределами Черного моря, при условии, что соответствующее уведомление об установке или покупке таких подводных лодок должно быть направлено в Турцию.

      А «Краснодар» построена на Адмиралтейских верфях в Питере    

      И в конвенции не сказано, что лодки должны идти ИЗВНЕ. Может она вышла для присоединения к базе в Тартусе    

      Отредактировано: Вячеслав Сергеев~09:41 15.03.19
      #1115157
      • Нет аватара Юрген
        15.03.1909:45:41

        И в конвенции не сказано, что лодки должны идти ИЗВНЕ. Может она вышла для присоединения к базе в Тартусе

        Тут подразумевается пункт постоянного базирования. Если у нее место базирования в Тартусе, то чего она делала в Черном море?

        #1115159
        • Вячеслав Сергеев Вячеслав Сергеев
          16.03.1906:32:02

          Мало ли что там ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ. Буква закона соблюдена — какие еще вопросы?

          Может на время похода для соблюдения формальностей ее припишут к базе в Тартусе, мало ли. Раньше была в ЧМ, теперь вот в Тартус переводится.

          Думаю, оформили дело именно так. Хотя может и на ремонт сослались.

          #1115371
  • Нет аватара altman66
    15.03.1908:38:00

    Возможно на замену одной из двух лодок, а потом в Крондштад. Вообще то она не самая старая лодка.

    Отредактировано: altman66~08:38 15.03.19
    #1115147
    • A_SEVER A_SEVER
      15.03.1911:07:50

      Возможно на замену одной из двух лодок
      Скорее всего, а потом и второю ДЭПЛ поменяют.

      #1115184
  • Федя Крюков Федя Крюков
    15.03.1910:42:34

    Возможно, решили, что 4 лодки в Чёрном море излишним при нынешней политической обстановке, и разделили их по принципу 3+3 между Средиземкой и Чёрным морем. А может, одна из «тартусских» лодок на краткосрочный ремонт отправится, они там довольно долго вне оборудованного пункта базирования обитают (была новость, что в Тартусе планируется чуть ли не небольшой судоремонтный завод построить в первую очередь для подлодок). Турки пока трактуют доктрину Монтрё в нашу пользу, по-видимому, так что все возможно.

    Отредактировано: Федя Крюков~10:43 15.03.19
    #1115173
  • Duo Power Duo Power
    15.03.1919:51:23

    По логике, Россия является не только черноморско

    #1115292
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