В Крыму ведется строительство большой фермы по производству мидий

ООО «Азово-Донская осетровая компания» (АЗДОК) создает в Евпаторийском районе Крыма ферму по ежегодному производству 300 тонн мидий и 1,5 миллионов штук устриц с последующим увеличением до 5,5 миллионов штук.

«Ферму по выращиванию мидий и устриц мы создаем в Евпаторийском районе Крыма, рядом с местом, где озеро Донузлав (крупнейшее в Черноморском районе) соединяется с морем. Само производство будет в 1 км от береговой линии, — уточнил гендиректор АЗДОКИван Милованов. — Для этого в 2017 году мы выиграли конкурс на право арендовать 108 гектаров Черного моря, для производства мидий, устриц и рыб лососевых пород. Срок аренды — 25 лет». На данный момент инвестиции в проект составляют около 120 млн рублей.



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Со слов Милованова, выбранное место идеально подходит для реализации проекта: южное побережье Крыма, с мягким климатом, чистым морем, пологими склонами и песчаными берегами. Запуск устричной и мидийной фермы состоится в несколько этапов. Сейчас завершается первый из них, на котором была разработана проектно-сметная документация, прошли согласования с природоохранными, пограничными и другими федеральными ведомствами, решены вопросы по оформлению наземной территории предприятия. Сейчас здесь идёт строительство инженерных коммуникаций и административного корпуса.

На следующем этапе, во втором квартале 2019 года, состоится «выход в открытое море»: начнётся размещение оборудования для выращивания устриц и мидий. «Мы займем под это производство 91 (морской) гектар. На проектную мощность по мидиям (300 тонн в год) выйдем через три года. По устрицам на объемы до 1,5 млн штук в год также выйдем в течение трёх лет и еще через два года увеличим мощности до 5,5 млн штук», — сказал Иван Милованов. Он добавил, что вложенные средства они окупят за семь лет.

Выращивание мидий и устриц — это часть большого проекта, в рамках которого будут развиваться и другие производства. Во-первых, на оставшихся 17 га инвестор планирует в 25 морских садках растить рыбу лососевых пород (около 2,2 тысячи тонн ежегодно). Во-вторых, в планах владельцев предприятия есть и строительство собственного завода кормов мощностью 5 тыс. тонн в год. «В производстве будут использоваться рыбная мука и рыбий жир отечественных поставщиков. Это позволит нам, с одной стороны, нивелировать риски, связанные со сторонними поставками кормов, а с другой — снизит себестоимость нашей товарной рыбы, сделает ее более привлекательной по цене и качеству, — считает Милованов. — Точный размер инвестиций в производство рыбы и кормов пока не определен, поскольку идет доработка таких проектов. Ясно, что вложения в собственную кормовую базу будут в несколько раз выше общих затрат в производство устриц, мидий и лососевых».