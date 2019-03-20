На Абинском электрометаллургическом заводе открыт цех по производству метизных изделий

На Абинском металлургическом заводе в Краснодарском крае открыли четвертую очередь — метизный цех. Здесь выпускают рифленую, оцинкованную и сварочную проволоку, изготовленную методом волочения. Объём производства на первый год составит 60-65 тысяч тонн.

Цех построен за 2,5 года. Объем инвестиций в проект составил 1,2 млрд рублей. На заводе уже трудятся 3500 человек, еще 600 рабочих мест дала четвертая очередь.

Свою историю завод начал в 2007 году со старта строительства сталепрокатного производства. Развитие производственной площадки «АЭМЗ» продолжается. Так, в конце года планируется запуск пятой очереди завода по изготовлению проволоки с алюмоцинковым покрытием мощностью 24 тысячи тонн в год. В настоящее время такую продукции никто в России не производит. В результате реализации инвестиционного проекта стоимостью 2,9 млрд рублей будет создано до 400 новых рабочих мест.