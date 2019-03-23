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«Остров мечты» в столице становится реальностью

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/yuG00Xk00pU

Московский «Остров мечты» становится все более реальным. Практически достроены сторожевые башни замка — входная группа первого в России и крупнейшего в Европе тематического парка развлечений. Уже началась посадка деревьев, а в ближайшее время специалисты приступят к монтажу аттракционов. Их, кстати, изготавливали на заказ.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!

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https://www.youtube.com/watch?v=yuG00Xk00pU

общество, строительство
  • Юрий Липатов
    24.03.1913:23:49

    Такого в России ещё не было. Крупнейший парк развлечений в Европе. Целевая аудитория дети!

    #1117395
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