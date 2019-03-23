«Остров мечты» в столице становится реальностью

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/yuG00Xk00pU

Московский «Остров мечты» становится все более реальным. Практически достроены сторожевые башни замка — входная группа первого в России и крупнейшего в Европе тематического парка развлечений. Уже началась посадка деревьев, а в ближайшее время специалисты приступят к монтажу аттракционов. Их, кстати, изготавливали на заказ.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!