«Остров мечты» в столице становится реальностью
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/yuG00Xk00pU
Московский «Остров мечты» становится все более реальным. Практически достроены сторожевые башни замка — входная группа первого в России и крупнейшего в Европе тематического парка развлечений. Уже началась посадка деревьев, а в ближайшее время специалисты приступят к монтажу аттракционов. Их, кстати, изготавливали на заказ.
Пост сделан с содействием блогера Human RS!
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- termometrix
- 23.03.201921:40
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24.03.1913:23:49