В Оренбургской области заработала новая солнечная электростанция мощностью 30 МВт

Группа компаний «Хевел» ввела в эксплуатацию Чкаловскую СЭС мощностью 30 МВт в Оренбургской области. Новая станция с 1 марта 2019 года отпускает электроэнергию в единую сеть.

Чкаловская СЭС построена на гетероструктурных солнечных модулях, произведённых на заводе «Хевел» в Новочебоксарске. Эффективность солнечного элемента на таких модулях достигает 23%. Все остальные комплектующие для станции, включая инверторное оборудование и опорные конструкции, также произведены в России.

Совокупная прогнозная годовая выработка электроэнергии Чкаловской СЭС составляет 25,5 млн кВт*ч, что позволит избежать 13,5 тысяч тонн выбросов углекислого газа и сэкономит 7,6 млн кубометров природного газа ежегодно. За первый весенний месяц солнечная электростанция выработала более 2,7 млн кВт*ч, этого объёма достаточно для электроснабжения 9 тысяч домохозяйств.

Ранее компания ввела в эксплуатацию Переволоцкую СЭС мощностью 5 МВт, Соль-Илецкую СЭС мощностью 25 МВт, а также Плешановскую и Грачевскую СЭС мощностью по 10 МВт, которые в 2017 году были проданы ПАО «Фортум». Таким образом, установленная мощность солнечных электростанций под управлением группы компаний «Хевел» в Оренбургской области достигла 60 МВт.