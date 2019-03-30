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Фотофакты

Строительство сухого дока СК «Звезда»

В Большом Камне (Приморский край) на судостроительном комплексе «Звезда» продолжается строительство сухого дока длиной 485 метров, шириной 114 метров и глубиной 14 метров.

В бывшей «морской» половине дока идёт выемка грунта и формирование откосов котлована:

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

В «сухопутной» половине дока идёт устройство свайного основания стенок сухого дока:

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

И в завершении самое интересное — длина раскрытого котлована около 700 метров!

  •  © Фото с сайта yandex.ru

  •  © Фото с сайта yandex.ru

Фото с сайта dcss.ru

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Приморский край, Большой Камень, Звезда, сухой док
  • Нет аватара alex_uns
    30.03.1920:33:50

    Все-таки оголовки свай на глубине около 22 метров? Ориентир — ярус по 5 метров.

    И кажется, что длина дока будет больше первоначально заявленной? В районе 550-600 метров? Мне почему-то кажется, что 600 метров вполне может получиться.

    •  © wmpics.pics

    заявленная длина 485 м

    •  © wmpics.pics

    А может быть часть длины котлована (там где сейчас стенка) съедает насосная станция, если она не будет делаться сбоку.

    Отредактировано: alex_uns~21:03 30.03.19
    #1119082
    • A_SEVER A_SEVER
      30.03.1921:00:00

      И кажется, что длина дока будет больше первоначально заявленной?
      Интересная мысль.    

      На верхнем фото внутри котлована вдали виден серый откос углом, которого раньше не было.

      Как я понимаю, это будет дальняя граница котлована дока, соответственно дальний край самого дока будет ещё ближе к нам. А в промежутке между границей камеры дока и нынешней насыпью будет место для батопортов дока, возможно их будет 2 — основной и резервный.

      Отредактировано: A_SEVER~21:08 30.03.19
      #1119085
      • Нет аватара alex_uns
        30.03.1921:19:51

        •  © wmpics.pics

        Кстати, на этой картинке нет здания насосной станции. Что бы это значило?

        Батапорт можно переставлять мне кажется, как в Заливе, оставляя часть дока сухой.

        Тогда док может получиться до достроечное набережной.

        В любом случае, Андрей, нужно стыковать стенки дока со стенкой достроечной набережной.

        Это я про серые скосы, которые сейчас формируются у перемычки с бухтой.

        •  © wmpics.pics

        И вопрос у меня тогда. Если серые скосы — это граница перемычки, то перемычка получается очень толстой

        •  © wmpics.pics

        Может быть вот такая будет перемычка?   

        •  © wmpics.pics

        Подвинуть эти скосы когда потом будет все в основном сделано мне кажется вполне возможным. А пока и перемычка толстая и инфильтрация маленькая. Сделают откопку основного объема, основные работы и завершат хвост, сузив перемычку…

        Отредактировано: alex_uns~21:40 30.03.19
        #1119097
        • A_SEVER A_SEVER
          30.03.1921:26:30

          Батапорт можно переставлять мне кажется
          Лучше иметь их несколько, чтобы можно было делить камеру дока на части.
          нужно стыковать стенки дока со стенкой достроечной набережной.
          Ты прав, нужно.

          #1119100
          • Нет аватара alex_uns
            30.03.1921:41:32

            Я выше чуть подбросил размышлений по поводу серых скосов. Добавлю, глубина выхода из дока все равно будет не выше глубины дока, ведь так же. С обеих сторон выхода, значит почему не сделать это частью дока?   

            Отредактировано: alex_uns~21:45 30.03.19
            #1119107
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