Строительство сухого дока СК «Звезда»

В Большом Камне (Приморский край) на судостроительном комплексе «Звезда» продолжается строительство сухого дока длиной 485 метров, шириной 114 метров и глубиной 14 метров.

В бывшей «морской» половине дока идёт выемка грунта и формирование откосов котлована:



© Фото с сайта dcss.ru

В «сухопутной» половине дока идёт устройство свайного основания стенок сухого дока:



© Фото с сайта dcss.ru





© Фото с сайта dcss.ru

И в завершении самое интересное — длина раскрытого котлована около 700 метров!



© Фото с сайта yandex.ru

Фото с сайта dcss.ru