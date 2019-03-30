Строительство сухого дока СК «Звезда»
В Большом Камне (Приморский край) на судостроительном комплексе «Звезда» продолжается строительство сухого дока длиной 485 метров, шириной 114 метров и глубиной 14 метров.
В бывшей «морской» половине дока идёт выемка грунта и формирование откосов котлована:
В «сухопутной» половине дока идёт устройство свайного основания стенок сухого дока:
И в завершении самое интересное — длина раскрытого котлована около 700 метров!
Фото с сайта dcss.ru
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