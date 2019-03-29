Началась поставка новых автобусов Волгабас в Пермь

Первые три новых автобуса для перевозки пассажиров доставили в Пермь.

В ближайшее время в краевую столицу транспортируют ещё несколько единиц общественного транспорта, сообщает администрация города.

Всего в Пермь должны доставить 65 дизельных и 20 газомоторных автобусов.

Перед выходом на линию новые автобусы оборудуют системами видеонаблюдения, отопления, кондиционирования, а также специальными информационными визуальными и звуковыми устройствами. Один автобус сможет вместить до 110 пассажиров.

Концепция, в рамках которой приобретаются автобусы, направлена на повышение качества обслуживания, уровня безопасности общественного транспорта, а также транспортной доступности для маломобильного населения.

Одним из ключевых этапов преобразования транспортной системы является обновление подвижного состава. В частности, планируется, что «возраст» действующих в Перми автобусов не должен превышать 12 лет, трамваев — 15 лет. Это планируется достичь, в том числе за счет ужесточения требований к перевозчикам, участвующим в конкурсе. В условиях конкурса будет прописано обновление подвижного состава, техническое оснащение автобусов, а также качество обслуживания пассажиров. В результате у департамента дорог и транспорта появится больше механизмов воздействия на перевозчика и контроля за организацией перевозок в Перми.

Исполнение проекта предусмотрено в 2019-2023 годы. За это время в городе планируется внедрение безналичной оплаты проезда и единых проездных документов, в том числе возможности бесплатной пересадки на всех видах транспорта.