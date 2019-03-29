ЦПК получил первый самолет Ту-204-300

Авиаотряд Центра подготовки космонавтов (ЦПК) получил один из двух самолётов Ту-204-300 для перевозки космонавтов и астронавтов.

Как передаёт корреспондент «Интерфакса», церемония передачи прошла в пятницу на аэродроме «Чкаловский», куда самолет прилетел из Ульяновска.

Начальник ЦПК сообщил журналистам, что решение о замене самолетов для космонавтов было принято ещё семь лет назад.

«Мы с 90-х годов не получали новую авиатехнику. В 2012 году было принято решение о замене самолетного парка Ту-134, которым уже 40 лет», — сказал П.Власов после посадки нового самолета.

Основными задачами, которые возлагаются на новые машины, он назвал доставку экипажей на космодром, их возврат после посадки на базу, полеты на визуально-инструментальное наблюдение, отработку навыков космонавтов, доставку государственной комиссии к месту проведения ее заседаний на космодромы «Байконур» и «Восточный».

"Эти самолёты гораздо экономичнее по сравнению с Ту-134, не имеют таких ограничений с точки зрения полетов за рубеж. Мы рассчитываем, что и государственную комиссию мы будем доставлять на «Восточный», и наверное, на Куру (Французская Гвиана — ИФ) в будущем. Но основная работа — доставка экипажей", — отметил начальник ЦПК.

Он рассчитывает, что уже следующий экипаж МКС отправится на «Байконур» на новом самолете.

«Второй самолёт у нас на выходе в Ульяновске, мы рассчитываем на следующей неделе принять и его», — отметил Власов.

ЦПК получил самолёт с бортовым номером RA-64045 «Сергей Королёв», позднее будет передана машина с номером RA-64044 «Юрий Гагарин».

Данные воздушные суда предназначены для перевозки космонавтов и оперативной группы «Роскосмоса» на стартовые площадки космодрома «Восточный» и «Байконур» и эвакуации с места посадки.

Оба самолета «Юрий Гагарин» и «Сергей Королев» выполнены в специальной компоновке, позволяющей перевозить до 53 пассажиров, размещенных в трех салонах. Для перевозки космонавтов самолеты оборудованы шестью специализированными купе, обеспечивающими максимальный комфорт при продолжительных перелетах, а также имеются в наличии одноместные кресла вне купе для сопровождающих лиц или медицинского персонала каждого космонавта. В каждом купе установлена интерактивная система развлечений. Самолеты оборудованы системой спутниковой связи, обеспечивающей во время полета телефонную связь и доступ в интернет.

Как сообщил журналистам исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, в новом самолете созданы условия для комфортной доставки космонавтов.

«Самолёт сделали с учётом того, чтобы экипаж мог в горизонтальном положении проходить полет после приземления», — сказал С.Крикалев.

Он отметил, что в новом самолете шесть кают вместо трёх, это сделано на перспективу, так как в разрабатываемом пилотируемом корабле будет экипаж больше нынешних трёх человек.

Самолеты Ту-204-300 RA-64044 и RA-64045 передаются в эксплуатацию ЦПК от АО «Русавиаинтер» и лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК) (которая ранее являлась владельцем данных воздушных судов и провела их модернизацию в соответствии с требованиями ЦПК.

Самолет Ту-204-300, оснащенный двумя российскими двигателями ПС-90А, является модификацией самолета Ту-204-100 В с укороченным почти на 6 м фюзеляжем, увеличенной до 107,5 тонн взлетной массой. Самолет сертифицирован для полетов по международным воздушным линиям, а также для полетов в условиях зональной навигации. Дальность полета Ту-204-300 составляет около 9 тысяч км.

Новые машины заменят два Ту-134, которые на протяжении многих лет возили из «Чкаловского» на космодром «Байконур» и обратно космонавтов. В целях безопасности основной экипаж всегда летит на одном самолете, дублирующий — на другом