Трансмашхолдинг официально открыл машиностроительный завод в ЮАР

Трансмашхолдинг торжественно открыл завод в городе Боксбурге (провинция Гаутенг, Южно-Африканская Республика) под брендом «ТМХ Африка» (дочернее предприятие Трансмашхолдинга в ЮАР).

Завод будет осуществлять сборку, техническое обслуживание и модернизацию подвижного состава различного назначения.

Ожидается, что предприятие будет работать в интересах рынка не только ЮАР, но и других стран африканского континента.

Трансмашхолдинг завершил сделку по приобретению машиностроительного завода DCD Rolling Stock площадью 45 000 квадратных метров в октябре 2018 года. Для компании завод в Боксбурге стал первым в Африке. Компания ТМХ Африка на 70% принадлежит TMH International AG, международному подразделению Трансмашхолдинга, и на 30% - инвестиционному фонду MJISA, участнику Программы расширения участия темнокожего населения в экономике ЮАР.

В мероприятии приняли участие генеральный директор Трансмашхолдинга Кирилл Липа, Президент TMH International Ханс Шаберт, генеральный директор ТМХ Африка Жером Буайе, директор инвестиционного фонда MJISA (партнер Трансмашхолдинга в ЮАР) Сэм Бембе, а также Премьер-министр провинции Гаутенг Дэвид Макхура.