Грузовой корабль «Прогресс МС-11» пристыковался к МКС, долетев до нее по сверхкороткой схеме

Грузовой корабль «Прогресс МС-11» успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. «Грузовик» прибыл на борт, совершив всего 2 витка вокруг Земли: время от старта до стыковки составило 3 часа 21 минуту.

«Прогресс МС-11» стал самым быстрым космическим кораблем, обогнав своего предшественника — впервые стыковка по двухвитковой схеме была осуществлена в июле 2018 года кораблем «Прогресс МС-09», тогда он прилетел через 3 часа и 40 минут.

«Прогресс» доставил топливо, воду и другие грузы, необходимые для дальнейшей эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-11» стартовала с площадки номер 31 космодрома Байконур в 14:01 мск. Через девять минут корабль штатно отделился от третьей ступени носителя и продолжил самостоятельный полет к МКС.

«Стыковка грузового корабля „Прогресс МС-11“ с орбитальной станцией произошла в автоматическом режиме в 17:22 мск», — сказали в ЦУП, уточнив, что грузовик причалил к стыковочному отсеку «Пирс».

https://vk.com/roscosmos?w=wall-30315369_338549

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