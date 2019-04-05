В Волгоградской области завершился инвестпроект по созданию производства специальных канатов

Канаты для автодорожного комплекса, строительной, добывающей и других отраслей теперь производятся на площадке волгоградского филиала компании «Северсталь канаты» — здесь завершили инвестпроект общей стоимостью более 1,3 миллиарда рублей.

Завершение инвестпроекта, который стартовал в 2015 году и выполнен в два этапа, позволит волгоградскому предприятию увеличить выпуск специальных канатов на 10 тысяч тонн в год. В ходе первого этапа на производственной площадке смонтировали три волочильных стана, машину для выпуска канатов больших диаметров, экструзионную линию. В ходе второго — запущены в эксплуатацию машины и перемоточные станы для изготовления трехпрядных канатов, которые широко применяются для ограждений на разделительных полосах автодорог. Сегодня введена линия по производству многопрядных малокрутящихся канатов — запуск уникальной для России машины завершил проект.

«Предприятие будет развиваться и далее такими же темпами: мы планируем запустить производство проводов, построить логистический центр. В этом году инвестируем в завод еще около 200 миллионов рублей. Инвестпроекты — это рабочие места, выплата зарплаты, социальная стабильность. Чем больше проектов будет реализовано в стране, тем она будет успешнее и стабильнее в своем развитии», — отметил генеральный директор ОАО «Северсталь-метиз» Сергей Ковряков.

Сталеканатчики вносят большой вклад в развитие промышленного производства региона и расширение экспорта. Так, по итогам 2018 года экспорт волгоградских канатов увеличился почти на 40%, проволоки — на 48,5% по отношению к 2017 году. Продукция предприятия поставляется в 20 стран мира, ключевые направления — Германия, Бельгия, Сербия, Греция, Болгария, Монголия, Азербайджан, Узбекистан, Грузия.

Добавим, продукция волгоградского филиала компании «Северсталь канаты» применяется при реализации значимых российских и региональных проектов, в числе которых строительство горно-добывающего комплекса компании «ЕвроХим — ВолгаКалий» в Котельниковском районе; обновление статуи «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане. Волгоградские канаты держат Останкинскую башню, они также использованы при строительстве «Технопарка» в Сколково, Дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербруге, Октябрьского моста через Шексну в Череповце.

Татьяна Зубкова

Фото: РИАЦ