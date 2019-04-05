В Оренбургской области завершено строительство второй очереди рудника «Джусинский»

АО «ОРМЕТ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса объекта «Доработка Джусинского месторождения колчеданно-полиметаллических руд подземным способом».

В рамках строительно-монтажных работ второй очереди пускового комплекса, которые проводились с марта 2017 года по февраль 2019 года, были выполнены проходка, крепление и оснащение горных выработок. Проработаны решения по обеспечению требований промышленной безопасности, в частности, оборудование шахты системой позиционирования работников, которая позволяет контролировать их местонахождение в действующих горных выработках с передачей информации диспетчеру в режиме реального времени.

Инвестиции в проект составили порядка 500 млн рублей. Объем выполненных горно-капитальных работ превысил 26 тысяч кубических метров. Всего с начала работ подземным способом на руднике Джусинский добыто 300 тысяч тонн руды.

Согласно проекту, подземная разработка на «Джусинском» продлится до 2025 года. Самый «нижний» горизонт добычи составит «минус 270 м», что ниже поверхности земли на 550 метров. Эксплуатационные запасы подземной части превышают 1,7 млн тонн руды.

В рамках программы поэтапного освоения месторождения подземным способом уже заложена третья очередь строительства. Поочередный ввод в эксплуатацию подземных выработок обеспечит максимальную производственную мощность рудника.

Джусинское месторождение колчеданно-полиметаллических руд расположено в Адамовском районе Оренбургской области. Содержание меди в руде на «Джусинском» составляет 2,7%, цинка — 1,8%. С 2004 по 2013 гг. Джусинское отрабатывалось открытым способом при производительности 800 тысяч тонн руды в год. За это время здесь было добыто более 7,1 млн тонн руды. Для дальнейшего рационального освоения месторождения в 2013 году при попутной открытой добыче началось шахтное строительство. Первую очередь подземной части рудника «Джусинский» «ОРМЕТ» ввел в эксплуатацию в 2018 году.